Vor einem knappen Jahr startete der HSV unter Daniel Thioune in die neue Saison. Der Auftakt ging damals mächtig in die Hose – im DFB-Pokal gab es eine deftige 1:4-Klatsche bei Dynamo Dresden. Das Erstrunden-Aus sorgte nicht nur wegen des anschließenden Eklats um Toni Leistner für mächtig Wirbel.

Der Kern der Mannschaft, die an diesem September-Abend wohl auch vom zurückgekehrten Dresdner Publikum überrumpelt wurde, ist derselbe geblieben. In Aaron Hunt (vereinslos) und Lukas Hinterseer (Ulsan Hyundai) haben nur zwei Profis aus der damaligen Startelf den Verein verlassen.

HSV: Gelingt die Revanche bei Dynamo Dresden?

In Daniel Heuer Fernandes, Tim Leibold, Jonas David und Sonny Kittel stehen am Sonntag mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vier Profis in der Startelf, die das Debakel auf dem Platz live miterlebt haben, auch Manuel Wintzheimer spielte von Beginn an. Leistner, Klaus Gjasula und Jeremy Dudziak (verletzungsbedingt) spielen bei Tim Walter aktuell nur eine Nebenrolle.

Der HSV will die Revanche – und vor 17.100 Zuschauern im ausverkauften Volkspark den Saisonstart garnieren. In der Liga lief es gegen die Sachsen besser. Alle vier Duelle im Unterhaus gingen an den HSV. Folgt nun der fünfte Streich?