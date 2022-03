Notstand droht! Dem HSV gehen die Abwehrspieler aus

Mit 27 Gegentoren hat der HSV weiterhin die beste Abwehr der Zweiten Liga. Daran wird sich auch nach dem nächsten Liga-Spiel am kommenden Samstag gegen den SC Paderborn mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nichts ändern. Auf welche Verteidiger Trainer Tim Walter dann setzen kann, ist allerdings noch unklar. Gleich mehrere Fragezeichen gibt es aktuell in der Defensiv-Abteilung.

Als der HSV am vergangenen Donnerstag zum Testspiel gegen den dänischen Erstligisten Viborg FF antrat, stand bei den Hamburgern nur eine Not-Abwehr auf dem Platz. Die Innenverteidigung bildeten Jonas David und Maximilian Rohr, als Außenverteidiger spielten Bent Andresen und Moritz Heyer. Mit Miro Muheim, Sebastian Schonlau, Mario Vuskovic, Josha Vagnoman und Jan Gyamerah fehlten gleich fünf potenzielle Startelfspieler in der HSV-Defensive.

Vagnoman und Vuskovic waren nicht dabei, weil sie aktuell auf Länderspielreisen sind. Am kommenden Dienstag haben beide noch ein Spiel, sollte ihnen dabei nichts passieren, stehen sie für das Heimspiel gegen Paderborn wieder zur Verfügung. Auch Schonlau soll dann wieder mitmachen. Der Kapitän musste gegen Viborg aussetzen, weil er leichte Fußprobleme hatte. Einen Grund zur Sorge gibt es aber offenbar nicht.

Muheim und Gyamerah kämpfen gegen die Zeit

Wie sieht es bei Muheim und Gyamerah aus? Für die beiden Außenverteidiger wird das Paderborn-Spiel zum Rennen gegen die Zeit. Muheim hatte sich zuletzt beim 1:1 in Düsseldorf am Knie verletzt und konnte seitdem nicht mehr mit der Mannschaft trainieren. Geplant ist, dass er Anfang nächster Woche wieder einsteigt. Ob die Zeit bis zum nächsten Wochenende reichen wird, um wieder auf 100 Prozent zu kommen, ist unklar. Noch knapper wird es wohl bei Gyamerah. Nach einem positiven Corona-Test befindet er sich aktuell in Quarantäne. Vor kommenden Donnerstag wird er sich wohl kaum freitesten können.

Keine optimale Vorbereitung auf das Saisonfinale

Für Tim Walter keine leichte Situation. Zwar kann der HSV-Trainer im besten Fall gegen Paderborn wieder auf alle Verteidiger zurückgreifen. Gewissheit wird er darüber aber frühestens ab Mitte nächster Woche haben. Eine optimale Vorbereitung auf den so wichtigen Start in die entscheidende Saisonphase sieht anders aus.