Glatzel-Hattrick nach Blamagen-Halbzeit: Der völlig verrückte HSV-Test

Spektakulär war es – doch darauf hätte Trainer Tim Walter in dieser Form gerne verzichtet. Im Test gegen den dänischen Erstligisten Viborg FF kassierte der HSV auf dem Trainingsgelände im Volkspark eine 4:5-Pleite. Auf eine unterirdische erste Halbzeit folgte nach der Pause die Aufholjagd. Gereicht hat es trotzdem nicht.

Walter ließ gegen Viborg viele Profis aus der zweiten Reihe ran, zudem verstärkten einige Nachwuchsspieler das Team. Aufdrängen konnte sich kaum einer, auch wenn beim HSV zu Spielbeginn mit Sonny Kittel, Jonas Meffert, Moritz Heyer und Giorgi Chakvetadze immerhin vier Stammspieler auf dem Platz standen, funktionierte kaum etwas.

Testspiel: HSV unterliegt Viborg mit 4:5

Der HSV wurde teilweise vorgeführt, lag durch Treffer von Tobias Bech (6./35.), Nicolas Bürgy (16.), Lars Kramer (24.) und Alassana Jatta (45.) zur Pause 0:5 hinten – eine Blamage!

„Vereinzelt wird manchmal gedacht, es geht auch mit halber Kraft. Ich habe gedacht, wir wären schon weiter, weil wir das schon hatten. Wir brauchen volle Energie“, erklärte Walter, der in großen Teilen seiner Mannschaft in Hälfte wie zuletzt beim Liga-Spiel in Düsseldorf Intensität und Bereitschaft vermisste. „Wenn ich mutig bin und den Ball mal verliere, dann muss ich ihn mir auch zurückholen wollen. Nur wenn wir das in unserem Spiel haben, brauchen wir uns vor niemandem zu verstecken.“

Der Liveticker zum HSV-Test gegen Viborg zum Nachlesen

Wie das funktioniert, zeigte der HSV in der zweiten Halbzeit. Mikkel Kaufmann (56.) und Robert Glatzel mit Blitz-Hattrick (60./63./68.) trafen, sorgten fast noch für die Wende, machten den Trainer aber auch nicht wirklich glücklich: „Wir haben trotzdem verloren und ich verliere nicht gerne.“

So spielte der: HSV: Johansson (46. Oppermann) – Heyer, David, Rohr (67. Chakvetadze), Andresen (46. Jatta) – Kinsombi (36. Krahn), Kittel (46. Großer) – Wintzheimer, Chakvetadze (46. Glatzel) – Kaufmann (84. Kittel)