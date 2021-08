Dieses Startelf-Debüt hat Lust auf mehr gemacht – auch wenn im Falle von Anssi Suhonen auf Anhieb noch nicht gleich alles passte.

Der Youngster durfte beim 2:2 gegen Darmstadt erstmals von Beginn an für die HSV-Profis ran. Der 1,75 Meter kleine Finne drehte vor allem in der zweiten Halbzeit ordentlich auf. In der 62. Minute hatte er sogar die große Chance zum 3:2. Suhonen vergab sie. Trainer Tim Walter war trotzdem mehr als zufrieden.

Walter über Suhonen: „Er ist mit Begeisterung dabei“

„Er bringt einfach Intensität in unser Spiel. Er ist agil, mit Begeisterung dabei und lässt für uns sein Leben auf dem Platz“, sagte Walter einigermaßen martialisch über das Startelf-Debüt des 20-Jährigen, der nach 77 Minuten ausgewechselt wurde, am Ende aber trotzdem die meistens Sprints (29) aller Hamburger gezeigt hatte.

Geduldig soll Suhonen nun weiter aufgebaut werden. In der Startelf der Profis wird er dabei sicherlich künftig noch häufiger zu finden sein. Der Anfang ist geschafft.