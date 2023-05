Verletzungsschock für Bénes: Wie ihn der HSV in der Relegation ersetzen will

Nach nur 18 Minuten war für László Bénes das Spiel in Sandhausen schon wieder vorbei. Bei einem Torschuss verletzte sich der Mittelfeldspieler am linken Oberschenkel. Seit Mittwochnachmittag steht endgültig fest: In der Relegation gegen den VfB Stuttgart wird Bénes nicht mehr zum Einsatz kommen.

Die Diagnose, die man schon zu Wochenbeginn im Volkspark fürchtete, bewahrheitete sich am späten Mittwoch: Muskelfaserriss. Ein bitterer Rückschlag für den Linksfuß – und für den HSV.

Bénes fehlt HSV in der Relegation – Tom Sanne als Option

Der slowakische Nationalspieler fällt damit definitiv für die beiden Relegationsspiele gegen den VfB Stuttgart (Donnerstag und Montag) aus. Er kann jetzt nur noch als Zuschauer die Daumen drücken.

Bénes’ Platz in der Startelf wird gegen Stuttgart Ludovit Reis einnehmen. Der Niederländer kehrt nach Gelbsperre zurück und gilt als gesetzt.

Das könnte Sie auch interessieren: Ticket-Wahnsinn beim HSV! Riesen-Frust bei Tausenden Fans

Als mögliche Alternative für die Entscheidungsspiele steht dazu Tom Sanne (19) bereit. Die Saison im Nachwuchsbereich ist vorbei, nun hängt er noch ein paar Tage bei den Profis ran. In den Einheiten vor der Relegation war er im Volkspark bereits dabei, auch bei der Abschlusstraining am Mittwoch mischte er mit. Mit Sanne hat Walter eine weitere Sturm-Option – und eine weitere Bénes-Alternative.