Als Jonas David in Heidenheim vom Feld marschierte, war ihm die Erleichterung anzumerken. Nachdem das Abwehr-Talent gegen den FC St. Pauli (2:3) und Darmstadt (2:2) gepatzt hatte, überzeugte er diesmal. Das nahm der 21-Jährige zum Anlass, sich bei Trainer Tim Walter für die erteilte Rückendeckung zu bedanken.

Das war so ein Auftritt, der ihn weiterbringen wird. In Heidenheim bekam David reichlich zu tun, hielt sich aber schadlos. Und das, obwohl der Druck nach der Freistellung des in Ungnade gefallenen Toni Leistner für David noch größer wurde. Hätte er Nerven gezeigt, wären die Rufe derer, die Leistners Erfahrung im Abwehrzentrum propagieren, lauter geworden.

HSV: Jonas David überzeugt – geht Toni Leistner noch?

David antwortete mit einer konzentrierten Leistung und gab sich reflektiert. „Kein Spieler will Fehler machen“, sagte er der MOPO und dankte Walter: „Er hat mir den Rücken gestärkt. Das hat mir sehr geholfen.“ Ein Vertrauen, das David weiter rechtfertigen will. Die Umstellung, seit dem Saisonstart Stammspieler zu sein, musste er erst mal verdauen. „Das war am Anfang etwas ganz Neues“, sagt er. „Aber es macht sehr viel Spaß. Mit jeder Minute lernt man dazu und wird stabiler.“

David überzeugt – wie aber geht es mit Leistner weiter? Nach MOPO-Informationen liegt dem Routinier weder ein für ihn interessantes Angebots eines anderen Vereins noch eine Offerte des HSV für eine Auflösung seines Vertrages vor.

Zwei Tage bleiben noch, momentan aber spricht alles dafür, dass Leistner auch nach dem Ende der Transfer-Periode am Dienstag im Volkspark bleiben wird. Da er bei den Profis nicht mehr erwünscht ist, müsste der HSV ihn bei seiner U21 mittrainieren lassen.