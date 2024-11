Van Nistelrooy, Funkel, Labbadia: Der aktuelle Stand der HSV-Trainersuche

Am Sonntag wurde Steffen Baumgart als Cheftrainer beim HSV freigestellt, nun läuft im Volkspark die Suche nach dem passenden Nachfolger. Viele Kandidaten stehen auf der Liste. Dazu gehören auch einige prominente Namen. Die ganz heiße Spur ist aber noch nicht dabei.

Wirklich vorbereitet war man beim HSV auf das Baumgart-Ende offenbar nicht. Die Verantwortlichen hatten bis zuletzt an den 52-Jährigen geglaubt und gehofft, dass er die Mannschaft zurück auf die Erfolgsspur führen kann. Ein Plan B wurde im Hintergrund nicht vorbereitet. Erst jetzt geht diese Arbeit für Sportvorstand Stefan Kuntz richtig los.

Ein Problem mit zu wenigen Kandidaten hat Kuntz bei der Suche sicher nicht. Bruno Labbadia, Ruud van Nistelrooy oder Friedhelm Funkel gehören unter anderem dazu. Über alle wurde im Volkspark auch bereits intern diskutiert.

Labbadia wäre bereit für den HSV

Der kürzeste Weg führt zu Labbadia. Der Ex-Stürmer, der zu Kuntz eine freundschaftliche Beziehung hat, lebt in Hamburg. Er hat den HSV bereits zwei Mal trainiert und wäre nach MOPO-Informationen auch für ein drittes Kapitel im Volkspark bereit. Konkrete Gespräche soll es aber noch nicht gegeben haben.

Noch kein HSV-Kontakt zu Friedhelm Funkel

Ähnlich sieht die Situation bei Funkel aus. Der 70-Jährige passt grundsätzlich in das Trainer-Profil der Hamburger. Er ist erfahren, kennt sich mit Traditionsvereinen aus und hat schon sechsmal den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Nach seinem letzten Trainer-Job in Kaiserslautern betonte Funkel, dass er offen für neue Aufgaben sei. An diesem Standpunkt hat sich nichts verändert. Einen Anruf aus dem Volkspark allerdings hat auch er bislang nicht erhalten. Fakt ist, der Draht zu Kuntz wäre auch hier kurz. Beide kennen und schätzen sich seit einigen Jahren.

Van Nistelrooy war schon unter Boldt ein HSV-Thema

Als aktuell heißester Kandidat auf den Trainerjob beim HSV wird laut Sky Ruud van Nistelrooy gehandelt. Der ehemalige Weltklassestürmer, der als Trainer bereits in Eindhoven und bei Manchester United gearbeitet hat, ist im Volkspark definitiv ein Thema. Das war er auch schon zu Beginn des Jahres. Damals tauschte sich Jonas Boldt mit dem Niederländer aus. Der ehemalige Sportvorstand der Hamburger hatte van Nistelrooy als mögliche Alternative für Tim Walter auf seiner Liste stehen. Zu einer Einigung kam es letztlich nicht. Nun soll es einen zweiten Versuch geben. Wirklich konkrete Gespräche wurden aber auch hier noch nicht geführt. Entsprechend offen ist der Ausgang.

Das könnte Sie auch interessieren: HSV-Trainersuche: Das ist dran am Gerücht um Paderborns Kwasniok

Labbadia, Funkel, van Nistelrooy – die ganz heiße Spur ist bislang noch nicht dabei. Führt diese womöglich am Ende nach Schweden? Dort wird von „TuttoSvenskan“ berichtet, dass Malmö-Coach Henrik Rydström ganz oben auf der Kandidatenliste der Hamburger stehe. Der 48-jährige Ex-Profi hat mit Malmö zuletzt extrem erfolgreich gearbeitet und unter anderem zwei Mal in Folge die Meisterschaft in Schweden gewonnen. Fakt ist allerdings auch: Als Spieler und auch als Trainer war Rydström bislang nur in seiner Heimat tätig. Deutschland und die Zweite Liga wären für ihn komplett neu.