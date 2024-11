Nachdem Steffen Baumgart am Sonntagvormittag beurlaubt wurde, schossen recht schnell zahlreiche Namen aus dem Boden, die für die Nachfolge auf dem Trainerstuhl des HSV geeignet seien. Zu ihnen zählt auch Lukas Kwasniok. Paderborns Erfolgstrainer wird nicht zum ersten Mal mit dem HSV in Verbindung gebracht. Was aber ist dran an den Gerüchten? Die MOPO klärt auf.