USA-Wechsel: HSV stellt Kittel ein Ultimatum

Bleibt er am Ende doch beim HSV? Alles spricht für den Wechsel von Sonny Kittel in die USA, Hamburgs Offensivmann tendiert zu einem Engagement bei DC United. Noch aber ist die Nummer nicht durch – und der HSV macht Kittel Druck. Sportvorstand Jonas Boldt fordert bis zum Ende der Woche eine Entscheidung. Ansonsten muss Kittel, der beim gestrigen Trainingsauftakt fehlte, wohl mit dem HSV ins Österreich-Trainingslager (25.6. bis 2.7.) fliegen.

Boldt setzt Kittel eine Deadline. Der 29-Jährige hatte den HSV darum gebeten, den Verein ein Jahr vor Ablauf seines Vertrages verlassen und in die USA wechseln zu dürfen. Rund eine Million Euro Ablöse würde der HSV für Kittel einstreichen. „Wir sprechen über Rahmenbedingungen, die für beide Seiten sehr lukrativ sein können“, bestätigt Boldt, der aber klarstellt: „Ob es über die Bühne geht, ist noch offen, es ist noch nichts fix. Aber wir wollen diese Woche definitiv eine Entscheidung haben.“ Die werde es auch geben, „so oder so“.

Boldt erhöht damit den Druck auf den Spieler. Denn klar ist: Geht Topscorer Kittel (sorgte für 60 Tore und Vorlagen in drei HSV-Jahren), bräuchte der Verein möglichst schnell Ersatz. Je länger sich die Nummer zieht, desto enger wird auch das Zeitfenster für den HSV.

Topscorer Kittel will den HSV verlassen

Nach wie vor deutet alles auf Kittels Abgang hin. Boldt aber stellt klar, dass die Tür für den gebürtigen Gießener beim HSV keinesfalls geschlossen sei: „Sonny hat seinen Wunsch geäußert, aber es ist nicht so, dass wir ihn hier loswerden wollen. Er hat immer meine Unterstützung gehabt, die würde er auch weiterhin haben, wenn er hier bleibt.“ Nun ist es an Kittel (hält sich momentan in Deutschland auf) und seinem Agenten Alen Augustincic, Fakten zu schaffen. Ein paar Tage bleiben ihnen dafür noch.