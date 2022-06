Neuer Kittel-Klub steht wohl fest – HSV-Fans müssen auf weitere Spieler verzichten

Darauf mussten die Fans des HSV mehr als zwei Jahre lang warten. Seit März 2020 und dem Ausbruch der Corona-Pandemie fanden die Trainingseinheiten der Profis nicht mehr öffentlich statt. Wenn Fans vorbeikamen, mussten sie das Treiben ihrer Lieblinge durch die Zäune hindurch verfolgen. Damit ist nun Schluss: Mit dem Trainingsstart im Volkspark (Montag, 14 Uhr) öffnet der HSV seine Tore, ab sofort dürfen die Anhänger wieder die Ränge am Trainingsgelände betreten.

Ein nächster Schritt zurück zur Normalität. So lange es von den Gesundheitsämtern keine anderslautenden Vorgaben gibt, will der HSV seine Fans wieder näher an die Mannschaft heranlassen. Selfies und Autogramme nach den Trainingseinheiten waren bereits zur Endphase der vergangenen Saison wieder mehr und mehr erlaubt. Ab sofort will der Verein nun auch die Trainingszeiten der Profis wieder auf seiner Homepage veröffentlichen.

Anhänger, die darauf gehofft hatten, Sonny Kittel (29) vor seinem Abschied aus Hamburg noch mal hautnah erleben zu können, werden am Montag allerdings enttäuscht sein. Der 29-Jährige wird nicht mehr dabei sein. Den Offensivmann zieht es in die USA, dem Vernehmen nach hat DC United die besten Karten. Der HSV soll eine Ablöse von einer Million Euro erhalten.

Insgesamt sieben HSV-Profis fehlen beim Auftakt

Neben Kittel werden heute sechs weitere Spieler fehlen. Josha Vagnoman (21/möchte den HSV ebenfalls verlassen) und Mario Vuskovic (20) haben nach ihren Länderspielen noch Sonderurlaub. Das gilt auch für Abwehrtalent Valon Zumberi (19), der künftig vermehrt bei den Profis reinschnuppern soll. Bakery Jatta (24/Oberschenkel), Anssi Suhonen (21/Wadenbeinbruch) und Elijah Krahn (18/Sprunggelenk) sind verletzt.