Als letzter Zweitligist steigt an diesem Wochenende auch der HSV in die Saison-Vorbereitung ein. Die MOPO beantwortet zum Neustart im Volkspark die wichtigsten Fragen. Auch beim Blick auf den Kader gibt es Entwicklungen.

Wie läuft der Trainingsauftakt im Volkspark? An diesem Samstag und Sonntag stehen für die Profis zunächst Leistungstests auf dem Programm. Im UKE und im Volkspark werden die Spieler komplett durchgecheckt. Das erste Mannschaftstraining auf dem Platz wird es am Montag um 14 Uhr geben. Auch Zuschauer sind dann wieder offiziell beim HSV-Training zugelassen.

Steigen alle Profis direkt ein? Josha Vagnoman und Mario Vuskovic haben nach ihren Länderspieleinsätzen noch ein paar Tage länger Urlaub, sie werden zum Start fehlen. Tim Leibold und Stephan Ambrosius (beide Kreuzbandriss) sollen grundsätzlich wieder voll einsteigen. Entscheidend werden bei beiden letztlich aber erst mal die Ergebnisse der Leistungstests sein. Die verletzten Profis Anssi Suhonen und Bakery Jatta werden zunächst weiter ihr Reha-Programm absolvieren.

Kittel ist schon in den USA

Sind Profis freigestellt, um sich um einen Vereinswechsel zu kümmern? Marko Johansson, der beim HSV aktuell nur noch die Nummer vier im Tor ist und in diesem Sommer wieder abgegeben werden soll, wird zunächst in Hamburg beginnen. So sieht zumindest der Plan aus. Auch Sonny Kittel hat zurzeit noch einen Vertrag beim HSV. Nach MOPO-Informationen wird er aber nicht mit im Volkspark in die Vorbereitung starten. Er soll sich bereits in den USA befinden, um seinen Wechsel in die MLS zu finalisieren. Spätestens Anfang kommender Woche soll alles geregelt sein. Der HSV soll eine Ablösesumme von rund einer Million Euro für Kittel bekommen.

Nächster HSV-Zugang soll zeitnah präsentiert werden

Sind alle neuen Spieler dabei und wann folgt der nächste Sommer-Zugang? Mit Torhüter Matheo Raab (kommt ablösefrei aus Kaiserslautern) und Offensivspieler Filip Bilbija (kommt ablösefrei aus Ingolstadt) stehen bislang zwei Zugänge fest. Das Duo wird am Wochenende direkt mit loslegen. Weitere Neue gibt es zunächst nicht zu sehen. Das soll sich aber schon in der kommenden Woche ändern. Es heißt, noch vor dem Start in das Trainingslager am 25. Juni soll auch auf der Zugangsseite noch etwas passieren.

Dürfen neue Spieler aus dem Nachwuchs bei den Profis vorspielen? Das ist zunächst nicht geplant. Verteidiger Valon Zumberi wäre grundsätzlich ein Top-Kandidat. Er war nach der Saison allerdings noch auf Nationalmannschaftsreise (U21 Kosovo) und hat entsprechend noch etwas länger Urlaub.