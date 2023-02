Unterschrift zeichnet sich ab: Hrubesch vor Verlängerung beim HSV

Es war nur ein kleiner Einschub, aber eben einer, der aufhorchen ließ. Im Podcast „kicker meets DAZN“ kündigten die Moderatoren Alexander Schlüter und Benni Zander ihren Gast für Folge 162 an – keinen Geringeren als HSV-Legende Horst Hrubesch.

Der 71-Jährige habe ein „besonderes Gefühl für junge Leute“, leiteten die Moderatoren ihre Vorstellung ein. „Nachdem er 2020 da hingeholt wurde, ist er jetzt – ich glaube, wir dürfen es verkünden, mit verlängertem Vertrag – Nachwuchschef beim Hamburger SV.“ Verlängerter Vertrag? Worte, die aufhorchen ließen.

HSV-Nachwuchsboss Hrubesch bleibt bis 2025

Hrubesch hatte seine Verlängerung stets an jene von Jonas Boldt (41) geknüpft. Nachdem der Sportvorstand sein Arbeitspapier im November ausgedehnt hatte, hatte Hrubesch eine Entscheidung für das Frühjahr angekündigt.

MOPO

Am Dienstag nahm die Nummer dann Fahrt auf. Dem Vernehmen nach gibt es in der Tat vielversprechende Gespräche über eine Verlängerung, unterschrieben ist aber noch nichts. Das könnte sich in den kommenden Tagen ändern.

Es zeichnet sich deutlich ab: Hrubesch bleibt „seinem“ HSV treu.