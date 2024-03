Unglaubliche Zahlen! Neuer Fan-Rekord ist dem HSV jetzt kaum noch zu nehmen

Um diese Saison sportlich zu krönen, wird sich der HSV mächtig strecken müssen. Mit fünf Punkten Rückstand auf die Aufstiegsplätze geht der Verein in die letzten acht Spieltage – kein leichtes Unterfangen. In einem anderen Bereich aber wird der Klub am Saisonende Maßstäbe setzen: Der neue Fan-Vereinsrekord ist dem HSV eigentlich nicht mehr zu nehmen.

55.867 Besucher strömten in der Saison 2006/07 im Schnitt in den Volkspark, damals spielte der HSV noch in der Champions League. Fast sicher: In seinem schon sechsten Zweitliga-Jahr knackt der HSV diese Bestmarke.

Bislang liegt der Saison-Schnitt bei 55.639 Fans und damit noch knapp unter dem Rekord. Aber: Bis Saisonende erwartet der HSV noch viermal ein ausverkauftes Haus. Für das anstehende Heimspiel gegen Kaiserslautern (6.4.) sind schon 54.500 Tickets weg, die Aufstiegs-Knaller gegen Kiel (20.4.) und St. Pauli (20.4.) sind ohnehin Selbstgänger. Auch die Karten für den letzten Spieltag gegen Nürnberg (19.5.) werden rasch vergriffen sein – weil jeder dabei sein will, wenn der HSV möglicherweise aufsteigt.

Noch hält der HSV einen Zweitliga-Weltrekord

Vier volle Häuser sind so gut wie sicher, der neue Rekord-Schnitt läge dann bei 55.959 Fans – und das in Liga zwei. Bereits in der vergangenen Saison hatte der HSV für Aufsehen gesorgt, als er mit einem Schnitt von 53.564 Besuchern einen neuen Zweitliga-Weltrekord aufgestellt hatte. Der allerdings wird in dieser Serie von Schalke 04 (bislang 61.401) klar geknackt werden.