Ungewollt zurück in Polen: Ex-HSV-Liebling Kittel vor ungewisser Zukunft

Es ist ziemlich genau ein Jahr her, da verkündete Sonny Kittel seinen Abschied vom HSV. Sein Vertrag im Volkspark war damals ausgelaufen, Signale für eine Verlängerung gab es aus dem Volkspark nicht. Der Offensivspieler ergriff daraufhin selbst die Initiative und zog einen Schlussstrich unter sein HSV-Kapitel. Wirklich glücklich wurde er seitdem nicht. Nun steht der 31-Jährige erneut vor einer ungewissen Zukunft.

Vom HSV ging es für Kittel im vergangenen Sommer zum polnischen Meister Rakow Czestochowa. Gleich für drei Jahre hatte er unterschrieben. Nach nur kurzer Zeit wurde ihm allerdings klar, dass alles nicht so passt, wie er sich das eigentlich vorgestellt hatte. Training, Spielweise, Umfeld – für Kittel stimmte in Polen einiges nicht. Das galt letztlich auch für seine Leistung und Rolle auf dem Platz. Zwar durfte er mit Rakow international spielen, der große Erfolg blieb jedoch aus.

Nach 22 Einsätzen (meist als Joker) und vier Toren für den polnischen Erstligisten ließ sich Kittel im Winter nach Australien zu den Western Sydney Wanderers verleihen. Ein Erfolgsgeschichte wurde allerdings auch das nicht. Elf Spiele (ein Tor) machte er für die Australier. Für eine Verlängerung der Zusammenarbeit reichte das nicht. Nun ist Kittel zurück in Polen. Dort will und soll er jedoch nicht bleiben. Keine einfache Situation für den ehemaligen HSV-Publikumsliebling.

Neuer Trainer plant Zukunft ohne Kittel

Auf einem enttäuschenden siebten Tabellenplatz hat Rakow Czestochowa die zurückliegende Saison in Polen beendet. Trainer Dawid Szwarga, der zu Kittel eher ein kühles Verhältnis hatte, musste gehen. Dafür wird nun zur neuen Saison sein Vorgänger Marek Papszun den Job wieder übernehmen. Eine neue Chance für Kittel ist das allerdings nicht. Der Rakow-Trainer teilte bereits vor drei Wochen mit, dass der Offensivspieler in seinen Planungen keine Rolle spiele und sich einen neuen Klub suchen soll. Zurück in Polen ist Kittel nun trotzdem.

Suche nach neuem Verein für Kittel läuft

Anfang dieser Woche hat für Rakow Czestochowa die Vorbereitung auf die neue Saison begonnen. Mit dabei war auch Kittel. Er absolvierte die Leistungs- und Medizintests, war auch bei den Einheiten auf dem Platz dabei. An diesem Sonntag geht es nun in das Trainingslager nach Arlamow (Polen) direkt an die ukrainische Grenze. Ob auch Kittel die Reise mit antreten wird, ist noch offen. Vielmehr dürfte er nun jetzt zügig die Suche nach einem neuen Verein weiter forcieren.

In Czestochowa hat Kittel keine Zukunft. Eine Rückkehr nach Deutschland in die Zweite Liga kann er sich hingegen sehr gut vorstellen. Mit Hannover gab es in der Vergangenheit einen Verein, der immer mal wieder mit ihm in Verbindung gebracht wurde. Richtig konkret wurde es aber nie. Ändert sich das jetzt in diesem Sommer?