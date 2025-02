„Unfassbar stolz!“ Neuer Fan-Rekord – HSV-Frauen sind jetzt die Größten aller Zeiten

So ein Spiel hat Deutschland noch nicht erlebt. Bereits drei Wochen vor dem DFB-Pokal-Halbfinale der HSV-Frauen gegen Werder Bremen (23. März, 15.30 Uhr) steht fest: Niemals zuvor werden so viele Fans auf deutschem Boden ein Frauen-Fußballspiel verfolgt haben!

Die Begeisterung über das gleichfalls attraktive wie auch brisante Aufeinandertreffen der Nordrivalen kennt keine Grenzen. Auch am Donnerstag erreichten den HSV tausende Ticketanfragen, am Nachmittag vermeldete der Verein dann den neuen Rekord. Mehr als 48.000 Karten sind vergriffen, damit wurde die alte Bestmarke pulverisiert. Im Mai 2023 sahen 44.808 Fans das Pokal-Finale zwischen Wolfsburg und Freiburg in Köln.

Finanzvorstand Huwer ist von den HSV-Frauen begeistert

Eric Huwer zeigt sich ob der großen Nachfrage begeistert. „Nordderby, 15.30 Uhr, volles Volksparkstadion – schon jetzt fiebern wir alle gemeinsam dem nächsten Fußballfest in unserem Wohnzimmer entgegen“, so der HSV-Finanzvorstand. „Umso mehr freut es mich, dass erneut unsere HSV-Frauen dafür verantwortlich sind und wir vom Standort Hamburger Volkspark aus ein beeindruckendes und klares Zeichen und Bekenntnis für den Mädchen- und Frauenfußball in Deutschland setzen.“

Für den HSV eine wichtige Botschaft. Bereits das Pokal-Viertelfinale gegen Gladbach (2:0) verfolgten mehr als 16.000 Fans. Umso weniger Verständnis brachten die HSV-Bosse anschließend für die Entscheidung des DFB auf, Hamburg und den Volkspark nicht als Austragungsort für Spiele der möglichen Heim-EM 2029 zu benennen.

Der HSV hofft gegen Werder auf ein ausverkauftes Stadion

Nun wird das Nordderby alle Rekorde sprengen – vorausgesetzt, alle Ticketbesitzer machen sich auch wirklich auf den Weg ins Stadion, was aber natürlich zu erwarten ist. Längst ist davon auszugehen, dass der HSV mit dann 57.000 Fans ein ausverkauftes Stadion wird vermelden können. „Auf uns warten spannende Wochen“, weiß Saskia Breuer, die Koordinatorin der HSV-Frauen. „Zusätzlich zum wichtigen Ligabetrieb haben wir mit dem Pokal-Halbfinale ein ganz besonderes Highlight vor uns. Wir sind unfassbar stolz auf unsere Rekordmarke – die Spielerinnen haben richtig Bock darauf, mit dieser einzigartigen Kulisse im Rücken wieder im Volksparkstadion aufzulaufen.“

Breuer aber deutet es an: Der Pokal ist nicht alles. Bereits am Samstag geht es für die auf Rang vier der zweiten Liga stehenden HSV-Frauen in Sand um wichtige Punkte im Aufstiegskampf. Ein Punkt trennt die Hamburgerinnen von den drei Aufstiegsrängen. Gelingt der Sprung nach oben, würde es zur neuen Saison weitere Nordderbys gegen Werder geben – ein lohnendes Ziel.