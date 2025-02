Vorm Spitzenspiel: Neues von Dompé und Glatzel – ein Profi beendet Training vorzeitig

Der Countdown Richtung Paderborn läuft. Am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de und Sky live) steigt für den HSV das Spitzenspiel beim auf Rang sechs stehenden Verfolger. Wie aber sieht es personell beim Tabellenführer aus? Am Donnerstag tat sich einiges: Ein Leistungsträger meldete sich zurück, ein anderer Stammspieler beendete das Training vorzeitig, zwei Profis traten kürzer und einer feierte einen Sieg mit seinem Nationalteam. Die MOPO fasst die aktuellen Entwicklungen zusammen.

Jean-Luc Dompé: Einige Tage lang musste der Franzose erkältet pausieren, alles spricht aber dafür, dass er in Paderborn dabei sein wird. Am Donnerstag wanderte Dompé gemeinsam mit seinen Kollegen auf den Platz und absolvierte rund 20 Minuten lang die Aufwärmübungen mit Ball. Anschließend ging der noch leicht entkräftete Flügelflitzer in den Kraftraum. Am Freitag soll er möglichst komplett mittrainieren. Tendenz: Daumen hoch für Paderborn!

HSV-Profi Reis beendete das Training vorzeitig

Ludovit Reis: Nach rund einer Stunde wanderte der Vize-Kapitän vom Trainingsplatz und verschwand in der Kabine. Muss man sich Sorgen um den Niederländer machen? Eher nicht. Das frühere Trainings-Aus soll zuvor abgesprochen gewesen sein. Der 24-Jährige, der nach seiner Genesung erst seit wenigen Wochen wieder voll trainiert, soll immer mal wieder etwas geschont werden, um die Belastung zu dosieren. Tendenz: Im Normalfall wird Reis in Paderborn in der Startelf stehen.

Robert Glatzel und Immanuel Pherai: Nachdem das Duo zuletzt schon Teile des Mannschaftstrainings absolvierte, setzte es am Donnerstag damit aus und war nur individuell im Einsatz. Klar, dass einige Fans im Volkspark besorgt waren, aber: Einen Rückschlag sollen beide nicht erlitten haben. Tendenz: Bereits am Freitag soll das Pensum wieder gesteigert werden.

Alexander Røssing-Lelesiit: Nachdem der Norweger am Dienstag im ersten Test der U19 seines Landes gegen Spanien (1:2) getroffen hatte, durfte er am Donnerstag ein weiteres Erfolgserlebnis bejubeln. Test zwei gegen die Iberer ging mit 1:0 an Norwegen, das HSV-Talent wurde zur zweiten Hälfte eingewechselt. Am Freitag wird der 18-Jährige in Hamburg zurückerwartet. Tendenz: Noch ist offen, ob Røssing-Lelesiit in Paderborn im Kader stehen wird oder eine Pause erhält.