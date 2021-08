Umsturzpläne beim HSV: Schatzmeister Schaefer fordert Ablösung von Aufsichtsräten

Der Kampf um die Macht beim HSV spitzt sich weiter zu. Mit Moritz Schaefer ging nun der Schatzmeister des Vereins in die Offensive und forderte offen eine Neugestaltung des Aufsichtsrates. Derweil machen auch die Gegner der Umsturzideen mobil.

Am Montag könnten alle etwas schlauer sein. Zum Wochenstart will das Präsidium des HSV den Termin für die außerordentliche Mitgliederversammlung bekannt geben, auf der sich Vize Thomas Schulz einem Abwahlantrag stellen muss. Eine richtungsweisende Entscheidung. Bleibt Schulz im Amt, dürfte es sein Ziel sein, gemeinsam mit Schaefer weite Teile des Aufsichtsrates zu entlassen und durch Köpfe zu ersetzen, die die Standpunkte des Duos teilt.

HSV-Schatzmeister Schaefer strebt Veränderungen an



Dass es dieses Vorhaben gibt, bestätigte Schaefer via Facebook. Der Schatzmeister beklagt eine Abwärts-Spirale des Vereins und strebt klare Veränderungen im Rat an. „Wir haben im Präsidium längst überfällige Governance-Richtlinien für die zukünftige Besetzung des Aufsichtsrats erarbeitet und intern Kandidatinnen und Kandidaten vorgeschlagen, die (…) diesen Richtlinien und Zielen entsprechen.“ Es sei „eine Chance (…), dass sich diese Persönlichkeiten bereit erklärt haben, sich über ein Aufsichtsratsmandat für unseren HSV zu engagieren. Das Team bündelt Wissen über unsere Fankultur, neue Geschäftsmodelle, Digitales und Technologie, Organisationsentwicklung und vieles mehr“.

Damit fordert Schaefer, der mit Schulz im Präsidium die Stimmen-Mehrheit gegenüber Boss Marcell Jansen besitzt, die Ablösung mehrerer Räte. Angesprochen fühlen dürften sich im momentanen Fünfer-Gremium Felix Goedhart, Andreas Peters und Michael Krall. Als mögliche neue Kandidaten sollen u.a. Ex-Aufsichtsratsboss Max-Arnold Köttgen und die frühere Rätin Katrin Sattelmair vorgesehen sein. Beide stehen, wie Schulz und Schaefer, Ex-Vorstandsboss Bernd Hoffmann nahe, der im März 2020 vom Rat entlassen wurde.

HSV-Fan gründet Initiative für die Mitglieder

Franck Ockens hat von all dem genug. Der 45 Jahre alte HSV-Fan gründete eine Initiative (www.fuerdenhsv.de.) auf der sich Mitglieder austauschen und vor der so wichtigen Versammlung informieren sollen. Das Ziel: Die Sinne sollen geschärft werden, ehe es erneut zu einem Machtwechsel innerhalb des Vereins kommen könnte. Ockens ist sich der Bedeutung der kommenden Wochen bewusst und will einen erneuten Machtwechsel beim HSV verhindern. Zu einer Zerreißprobe ist der Richtungsstreit längst geworden.