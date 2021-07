Überwältigende Mehrheit: HSV-Fans stehen klar hinter Dieter Hecking

Seit einigen Tagen ist beim HSV eine Trainer-Diskussion entfacht. Soll Dieter Hecking auch bei einem misslungenen Aufstieg in die Bundesliga Coach der Hamburger bleiben oder nicht? Während Experten wie Lothar Matthäus einen Wechsel fordern, stellen sich die Fans klar hinter den 55-Jährigen. Eine überwältigende Mehrheit sagt: Ja, Hecking soll bleiben!

Bei einer Umfrage haben wir die Nutzer von HSV24 gefragt, ob Dieter Hecking den HSV auch in der nächsten Saison trainieren soll. Dabei hatten die Fans drei Abstimmungsmöglichkeiten: „Ja, unabhängig von der Liga“, „Nur bei Aufstieg in die Bundesliga“ und „Nein, auf keinen Fall“. Das Ergebnis zeigt ein ganz eindeutiges Bild – die Anhänger wollen Hecking!

HSV-Fans mit klarer Mehrheit für Trainer Dieter Hecking

75 Prozent der rund 10.000 Nutzer, die bei der 24-stündigen Umfrage abgestimmt haben, wünschen sich einen Verbleib von Hecking beim HSV – egal in welcher Liga. Elf Prozent sind der Meinung, dass der HSV nur bei einem Aufstieg in die Bundesliga an dem Coach festhalten sollte, 14 Prozent hingegen sprechen sich für einen neuen Trainer aus.

Auch der ehemalige HSV-Profi Dennis Diekmeier plädiert für eine weitere Zusammenarbeit des HSV mit Hecking. „Man muss auf dieser Position auch mal Konstanz zeigen“, hatte er zuletzt gegenüber dem „Abendblatt“ gefordert. „Es wurde sich für Dieter Hecking entschieden, der es bisher gut gemacht hat, und dann muss man jetzt dranbleiben und nicht sofort den Nächsten holen, wenn es mal nicht so gut funktioniert. Immer gleich den Trainer abzuschießen, halte ich für einen Fehler.“

HSV: Lothar Matthäus: „Nicht sicher, ob Hecking der Richtige ist“

Ganz anderer Meinung ist Weltmeister Lothar Matthäus. Zwar „steht außer Frage, dass Dieter über 20 Jahre überragende Arbeit in der Bundesliga geleistet hat“, aber: „Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob Dieter Hecking der richtige Mann für so einen Neuaufbau, eine Aufbruchsstimmung, einen modernen und dynamischen Fußball ist“, schrieb Matthäus in einer Kolumne bei Sky. Der 59-Jährige stellt dort unter anderem auch Präsident Marcell Jansen (34) in Frage und kritisiert die Saison als „bitteres Zeugnis“ und „schlechter geht’s nicht“.

Hecking würde HSV-Trainer bleiben – Boldt will mit ihm sprechen

Hecking selbst hatte seine generelle Bereitschaft erklärt, auch bei einem Nichtaufstieg Trainer des HSV zu bleiben, „allerdings nur, wenn die Voraussetzungen dafür auch gegeben sind. Das ist ja nicht nur eine Einbahnstraße.“ Sein Vertrag verlängert sich nur bei einem Aufstieg automatisch, ansonsten endet er in diesem Sommer. Sportchef Jonas Boldt versicherte dennoch, dass Hecking der erste Ansprechpartner für die kommende Saison bleibe.

Trotzdem gibt es bereits Spekulationen über mögliche Nachfolgekandidaten. Zuletzt waren immer wieder Tim Walter (Holstein Kiel und VfB Stuttgart) und André Breitenreiter (Hannover 96) genannt worden, nach MOPO-Informationen könnten auch Dimitrios Grammozis (bis Saisonende bei Darmstadt 98) oder Alfred Schreuder (1899 Hoffenheim) Kandidaten werden. All das sind zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht mehr als Spekulationen – konkret ist nichts.