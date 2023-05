Überraschung im Saison-Finale? Darum könnte Montero für den HSV wichtig werden

Dass der HSV die 2,5 Millionen Euro hohe Kaufoption für ihn im Sommer nicht ziehen wird, ist ein offenes Geheimnis. Dass Javi Montero nicht noch mal wichtig werden könnte, bedeutet das allerdings nicht. Die Antwort auf die Frage, ob die Leihgabe von Besiktas Istanbul im Saison-Finish noch mal gefragt sein wird, dürfte aber vor allem davon abhängen, ob nur noch eine Partie zu spielen ist – oder drei. Und davon, wie sich Jonas David in Sandhausen präsentiert.

Der 23-Jährige ist seit Wochen in der Innenverteidigung gesetzt und wird auch am Sonntag an der Seite von Sebastian Schonlau auflaufen. Der HSV-Kapitän durfte am Dienstag 20 Minuten vorher mit dem Training aufhören – aus Belastungsgründen. Abräumer Jonas Meffert fehlte komplett auf dem Platz – aus demselben Grund. „Jeder hat so sein Zimperchen am Ende der Saison“, sagt Tim Walter zum Balance-Akt mit seinem Stamm-Duo.

HSV-Profi David droht Gelbsperre, Reis sitzt sie Sonntag ab

Ein solcher steht in Sandhausen auch David bevor, weil er bei vier Gelben Karten steht. Eine weitere Verwarnung würde in einem Relegations-Hinspiel zu einer Sperre führen. Mit Konjunktiven wie diesen beschäftigt sich Walter aber nicht.

Die Möglichkeit einer fünften Verwarnung für David spiele in seinen Personal-Planungen für Sandhausen „keine Rolle“, bekräftigt der HSV-Trainer. „Wenn er seine fünfte Gelbe Karte sieht, dann ist das so. Wir wollen unsere Aufgabe erledigen und gewinnen – dann schauen wir weiter.“ Die Möglichkeit einer weiteren Sperre, die Ludovit Reis bereits in Sandhausen absitzen muss, bleibt trotzdem.

Javi Montero scheiterte beim HSV bislang in seiner Rolle

Und damit auch die Möglichkeit für Montero, doch noch mal in der HSV-Rolle aufzulaufen, in der er bisher scheiterte. Mehrfach. Bei seinem Debüt in Heidenheim (3:3) musste der 24-Jährige zur Pause raus, in Karlsruhe (2:4) und Düsseldorf (2:2) sah er Gelb-Rot und manövrierte sich so ins Abseits.

Immerhin beim 5:1 in Regensburg durfte Montero zuletzt mal wieder drei Minuten ran. Und nun, im Enspurt vor seinem HSV-Abschied?