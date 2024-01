Überraschend: An diesem Spieltag holte der HSV die wenigsten Punkte

Kurz vor Weihnachten hat die DFL die Spieltage 19 bis 26 terminiert. Auffällig dabei: Vier der kommenden fünf HSV-Heimspiele finden sonntags statt. Wirklich erfolgversprechend ist diese Ansetzung für die Hamburger nicht. Das zeigt ein Blick in die Vergangenheit.

187 Spiele hat der HSV in der Zweiten Liga bislang gemacht. Im Schnitt wurden dabei 1,74 Punkte pro Partie geholt. Zu welcher Anstoßzeit aber waren die Hamburger am besten und wann lief es weniger gut? Die MOPO hat sich die einzelnen Spieltage genauer angeschaut und kam dabei zu einem überraschenden Ergebnis.

HSV: Meiste Siege zu Topspiel-Zeiten am Samstag

Die meisten Spiele in Liga zwei (50) hat der HSV bislang zur Topspiel-Zeit um 20.30 Uhr gemacht. Dazu gehörten Auftritte am Freitag-, Samstag,- Montag- und Donnerstagabend. Immerhin 1,78 Zähler pro Partie wurden dabei im Schnitt geholt. Bei den Spielen am Freitag um 18.30 Uhr (29) sieht die Ausbeute mit durchschnittlich 1,79 Zählern ähnlich gut aus. Am besten lief es bislang für den HSV jedoch am Samstagmittag (49 Spiele). Dort wurden die meisten Siege (26) und auch im Schnitt die meisten Punkte (1,86) geholt.

Das könnte Sie auch interessieren: Würde der HSV mit Vuskovic schon in der Bundesliga spielen, Herr Olic?

Der Sonntag ist hingegen nicht wirklich ein HSV-Tag. Hier gab es die meisten Pleiten (13) und im Schnitt die die wenigsten Punkte (1,52 pro Spiel). Nur Zufall? In der Rückrunde kann und muss der HSV nun das Gegenteil beweisen. Für das Ziel Aufstieg sind mehr Punkte bei den Sonntagsspielen nötig.