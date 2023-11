Überragende Zahlen! Im Volkspark ist der HSV schon aufstiegsreif

Beim 2:0 (1:0) gegen Magdeburg feiert der HSV die nächste Party im Volkspark. Dieses Bild, dieser Jubel und diese Ausbeute werden immer mehr zur Gewohnheit. Die Zahlen dazu sind längst beeindruckend und lassen nur einen Schluss zu: Diese Festung ist aufstiegsreif.

Es war gegen Magdeburg kein Gala-Auftritt. Für den HSV war es das dritte Spiel innerhalb von acht Tagen. Die Auftritte zuvor in Kaiserslautern (3:3) und beim Pokal-Spiel in Bielefeld (5:4 nach Elfmeterschießen) hatten viel Kraft gekostet. Das war auf dem Rasen zu sehen. Am Ergebnis änderte das alles aber letztlich nichts, weil es zu Hause für den HSV derzeit einfach läuft.

HSV gewinnt alle bisherigen sechs Heimspiele der Saison

Am Ende wurde der sechste Sieg im sechsten Heimspiel in dieser Spielzeit gefeiert. Saisonübergreifend haben die Hamburger nun sogar schon sieben Liga-Spiele in Serie im Volkspark gewonnen. Das gab es für den HSV zuvor in der Zweiten Liga noch nie. Die letzte Heimniederlage in der Liga ist für das Team von Trainer Tim Walter nun sogar schon 379 Tage her. Das letzte Gegentor in einem Heimspiel gab es für den HSV am ersten Spieltag beim 5:3 gegen Schalke. Die folgenden fünf Heimspiele wurde alle zu Null gewonnen. Insgesamt sind die Hamburger damit seit 474 Minuten im Volksparkstadion ohne Gegentor.

„HSV-Heimspiele sind immer etwas Besonderes. Es macht einfach Riesen-Spaß hier”, erklärte Torhüter Daniel Heuer Fernandes, der nach dem 2:0-Erfolg gegen Magdeburg von einem „sehr reifen” und „kontrollierten Auftritt” sprach. Besonders freute er sich dabei natürlich auch über das nächste Spiel ohne Gegentor: „Zu Null zu spielen, ist eine Basis. Du musst geil darauf sein, die Null zu halten. Gerade als Torwart, aber auch die Mannschaft.”

HSV will jetzt auch auswärts durchstarten

Im Volkspark gelingt dem HSV das nun schon seit einiger Zeit in einer beeindruckenden Regelmäßigkeit. Dort sind die Hamburger mit Vollgas in Richtung Bundesliga unterwegs. Schon jetzt ist bei vielen Fans die Vorfreude auf das nächste Heimspiel und die nächste Volkspark-Party am 24. November gegen Braunschweig groß. Bei den Spielern geht der Blick hingegen erst mal in eine andere Richtung.

Mit dem Gastspiel in Kiel geht es für den HSV am kommenden Samstag nämlich auswärts weiter. Nach nur sechs Punkten (ein Sieg) aus den ersten sechs Gastspielen in dieser Saison soll nun auch endlich mal wieder in der Fremde gefeiert werden. Miro Muheim gibt die passende Marschrichtung vor: „Wir wollen es auswärts nun genauso wie zu Hause hinbekommen. Dort liegt jetzt unser Fokus.”