Über Belek in die Bundesliga: So plant der HSV die Winterpause

Sie lassen es sich gut gehen. Quer über den Kontinent verteilten sich die Profis des HSV während der Feiertage, in Kürze beginnt wieder der Ernst des Lebens: Drei Wochen bleiben bis zum Rückrundenstart gegen Köln am 18. Januar.

Am 2. Januar stehen die Leistungstests im Volkspark an. Wann die Fans das Training der Profis wieder verfolgen können, ist offen – denn den Feinschliff soll sich die Mannschaft in der Türkei holen. Gesucht wird ein Quartier im türkischen Belek. Möglich, dass der HSV direkt am 3. Januar startet. Zumindest zwei Testspiele sollen im dem Trainingslager-Paradies anstehen. Es werden die letzten des HSV-Winters sein.

Der Ort in der Türkei ist auch in diesem Winter beliebt bei deutschen Vereinen. Auch die HSV-Konkurrenten Schalke, Hannover und Ulm schlagen ihre Zelte in Belek auf.