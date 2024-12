Sie schossen einst für den HSV die Tore oder fielen im Volkspark mit Extravaganz auf. Manch ein Ex-Hamburger wurde sogar zur Legende – oder spulte zumindest Millionen in die Vereinskasse. Das ist teilweise weit länger als ein Jahrzehnt her. Und trotzdem gibt es elf Ex-HSV-Profis, die über 36 sind – und die noch immer kicken. Der eine tut es in der Landesliga Bayern, der andere in Brasilien. Und noch ein anderer ist mit 40 (!) Jahren noch immer Nationalspieler. Die MOPO stellt Hamburgs älteste Oldie-Topelf vor.