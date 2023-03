Völkerwanderung! HSV-Fans machen Duell in Düsseldorf zum Rekordspiel

Einen Eintrag in die Geschichtsbücher haben sich die HSV-Fans in dieser Saison schon jetzt gesichert. Im Schnitt 52.465 Zuschauer waren bei den bislang 13 Heimspielen der Hamburger dabei. Nie zuvor gab es in der Zweiten Liga eine so hohe Besucherzahl. Und es geht immer weiter. Auch das nächste Gastspiel in Düsseldorf machen die HSV-Fans zu einem Rekordspiel.

In der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf gibt es Platz für bis zu 54.600 Zuschauer. Damit ist es nach dem Volksparkstadion in Hamburg der Spielort mit der zweithöchsten Kapazität in der Zweiten Liga. Ausverkauft war das Stadion in Düsseldorf aber schon lange nicht mehr. Das ändert sich nun mit dem Gastspiel des HSV.

MOPO

Am Samstag vermeldete die Fortuna: Nichts geht mehr. Das Heimspiel am kommenden Freitag gegen den HSV ist ausverkauft. Für die Düsseldorfer ein fast schon historischer Moment. In der Zweiten Liga war das Fortuna-Stadion zuletzt vor fünf Jahren ausverkauft. Vorstandsboss Alexander Jobs erklärte: „Die Vorfreude auf das erste ausverkaufte Spiel nach der Corona-Zeit ist riesengroß. Die Mannschaft, unsere Fans und die ganze Stadt haben eine volle Arena verdient.“

Wird es beim Blick auf die Atmosphäre aber am Ende auch wirklich ein Heimspiel für Düsseldorf? Das ist offen. Denn für die volle Arena sorgen vor allem auch die HSV-Fans. Der Supporters Club der Hamburger verbindet die Partie mit dem 30-jährigen Geburtstag und hat zur großen HSV-Party in Düsseldorf aufgerufen. Über 20.000 HSV-Anhänger sollen sich Karten für das Spiel bei der Fortuna gesichert haben.

Die HSV-Fans machen Düsseldorf das Stadion voll und setzen damit einen weiteren Trend in dieser Saison fort. Nicht nur die Unterstützung bei den Heimspielen ist in dieser Spielzeit für die Hamburger historisch. Auch auswärts sind keine anderen Anhänger in Liga zwei so stark vertreten wie die Hamburger. Knapp 5.000 HSV-Fans waren bislang im Schnitt pro Auswärtsspiel in dieser Saison dabei. Die Zahl wird mit dem Düsseldorf-Spiel noch mal ordentlich nach oben gehen.