Sanierung des Volksparkstadions: Was sich für HSV-Fans jetzt alles ändert

Gespielt wird im Volksparkstadion erst wieder am Ostersamstag (8. April). Dann tritt der HSV im Heimspiel gegen Hannover 96 an. Bis dahin wird kräftig im Volkspark gearbeitet – nicht nur auf dem Platz, sondern vor allem auch am Stadion. Mittlerweile hat die zweite Phase der Stadion-Sanierung begonnen. Genutzt wird dafür nun auch ganz speziell die Länderspielpause.

Fünf Spiele der Europameisterschaft sollen 2024 im Volksparkstadion ausgetragen werden. Dafür muss die Spielstätte der Hamburger im Vorfeld für insgesamt rund 30 Millionen Euro kräftig saniert werden. Die ersten Arbeiten wurden bereits in der Winterpause erledigt. Dabei wurde unter anderem die Elektronik ausgetauscht und mit der Erneuerung des Flutlichts begonnen. Nun wird die Sanierung fortgesetzt.

MOPO

Was passiert als nächstes genau? Die Arbeiten am Flutlicht werden in den kommenden Wochen abgeschlossen und den UEFA-Richtlinien angepasst. Begonnen wird zudem mit der dringend notwendigen Renovierung und Sanierung der Sanitäranlagen. Außerdem werden die 40 Pylonen, die die Dachkonstruktion tragen, verstärkt. Mit der Verstärkung der Stahlträger wird bereits die Erneuerung der kompletten Dachmembran des Volksparkstadions vorbereitet. Die Arbeiten am Dach direkt sind dann allerdings erst für den dritten und letzten Sanierungs-Abschnitt nach der Saison geplant.

HSV-Klinik im Volkspark wird 2024 fertig

Sichtbar für die Zuschauer werden beim nächsten Heimspiel gegen Hannover vor allem die Arbeiten an den Stahlträgern sein. Inwieweit dann auch schon die Sanierung der Sanitäranlagen fortgeschritten ist, muss noch abgewartet werden. Die Arbeiten gehen nun fortlaufend weiter.

Das könnte Sie auch interessieren: Kittel hat endlich wieder Spaß! Hilft er dem HSV so doch noch?

Das gilt auch für die neue HSV-Klinik (Kosten rund 15 Millionen Euro) vor dem VIP-Parkplatz auf der Ostseite des Volksparks. Das „Athleticum“ wächst immer weiter und dürften den meisten Besuchern auch schon längst aufgefallen sein. Spätestens bis 2024 soll dort alles fertig sein. Dann erscheint der ganze Volkspark für den HSV im neuen Glanz.