Am Sonntag wartet der Start der Meisterrunde der Regionalliga Nord auf die U21 des HSV. Rothosen-Talent Robin Velasco hofft sogar auf eine Platzierung auf den „oberen Tabellenplätzen”. Zum Auftakt geht es gegen den VfV Hildesheim.

23 Punkte aus den letzten zehn Spielen! Die Bilanz der U21 in den vergangenen Wochen ist beeindruckend. Nach mäßigem Start und nur sieben Zählern nach sieben Partien drehte das Team von Trainer Pit Reimers zuletzt richtig auf und erarbeitete sich überraschend den Einzug in die Meisterrunde der Regionalliga Nord.

Der Meister dieser Staffel darf sogar um den Aufstieg in die 3. Liga kämpfen. Während das Spiel der HSV-Profis am Samstag gegen Erzgebirge Aue wegen zahlreicher Corona-Fälle bei den Rothosen ausfällt, startet die U21 trotzdem am Sonntag in die Meisterrunde.

Meisterrunde: Velasco will mit der U21 hoch hinaus

Ein Ziel, das Robin Velasco mit der U21 verfolgt. „Wir wollen das Maximum rausholen und versuchen, um die oberen Plätze mitzuspielen. Wir haben in der Hinrunde gezeigt, wozu wir in der Lage sind, deshalb glaube ich, dass wir vorne mitspielen können”, sagte Velasco der MOPO. Das muss die U21 am Sonntag (13 Uhr, Hagenbeckstr.) gegen Hildesheim nun beweisen.