U21 geht in die Winterpause – was passiert nun mit den HSV-Profis Heyer und Öztunali?

Zum Abschluss des Jahres gab es noch mal ein sportliches Ausrufezeichen. Mit 2:1 setzte sich die U21 des HSV am Samstagmittag in der Regionalliga Nord gegen Eintracht Norderstedt durch. Für den HSV-Nachwuchs war es der achte Sieg aus den vergangenen elf Spielen. Nun geht es in die Winterpause. Betroffen sind davon auch die beiden HSV-Profis Moritz Heyer und Levin Öztunali.

Dieses Spiel wollte sich Loic Favé nicht entgehen lassen, auch wenn der U21-Coach im Moment eigentlich vor allem als Co-Trainer bei den Profis gebraucht wird. Um 11 Uhr leitete er am Samstag im Volkspark noch zusammen mit Merlin Polzin das Abschlusstraining der HSV-Profis für das Darmstadt-Spiel am Sonntag. Nach der Einheit ging es für ihn ganz schnell ins Stadion Hoheluft. Erst zwei Minuten vor dem Anpfiff war er da und coachte sein Team zum nächsten Sieg.

Sillah trifft für die U21 gegen Norderstedt doppelt

Die Gäste aus Norderstedt waren dabei zunächst in Führung gegangen. Doch Omar Sillah drehte mit einem Doppelpack die Partie. Nicolas Oliveira bereitete beide Treffer vor. Nach 21 Spielen steht die U21 des HSV mit 33 Punkten auf dem Konto auf Platz fünf der Tabelle. Ohne Abstiegssorgen geht es für die Mannschaft jetzt in die Winterpause. Erst am 23. Februar 2025 gibt es für den HSV das nächste Liga-Spiel in der Regionalliga Nord.

Hat der Nachwuchs nun erst mal komplett frei? Und was bedeutet die Pause eigentlich für Öztunali und Heyer, die beide vor zwei Wochen bei den HSV-Profis aussortiert worden waren und seitdem nur noch mit der U21 trainieren durften?

Nächstes Mannschaftstraining bei der U21 erst 2025

Das nächste offizielle Mannschaftstraining steht für die Regionalliga-Truppe der Hamburger erst am 13. Januar 2025 auf dem Programm. Dann beginnt die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. Grundsätzlich haben die Spieler nun bis dahin frei. In der kommenden Woche wird beim HSV allerdings auch noch ein Individual-Training angeboten. Dann wird in kleinen Gruppen gearbeitet. Die Teilnahme ist freiwillig.

Ob Heyer und Öztunali dabei sein werden, ist noch unklar. Gut möglich, dass das Duo nun auch die etwas längere Pause nutzen wird, um die eigene Zukunft zu klären. Einwände würde es da beim HSV sicher keine geben. Beide sind heiße Wechselkandidaten für den Winter.