U21 als Bestseller: Schon sechs HSV-Talente sind jetzt Profis

Die Regionalliga-Meisterschaft verpasste die U21 des HSV nur um Haaresbreite, jetzt aber streichen die Jungs von Trainer Pit Reimers den Lohn für ihre bärenstarke Saison ein. Schon sechs Akteure des Kaders, der aus Altersgründen in alle Teile zerlegt wurde, unterschrieben Profi-Verträge in der Zweiten und Dritten Liga. Eine herausragende Quote.

Ein halbes Dutzend neuer Profis aus Hamburg. Jonah Fabisch (21) wechselt in die Zweite Liga nach Magdeburg, Bryan Hein (21) und Maximilan Großer (21) zu den Zweitliga-Absteigern Regensburg und Bielefeld. Robin Velasco (20) und Leon Sommer (22) schließen sich Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck an.

Hallo Jonah!



Schön, dass du zu uns kommst. Wir freuen uns auf dich!

___#EINMALIMMER pic.twitter.com/a1a4qw91NY — 1. FC Magdeburg (@1_FCM) June 8, 2023

Dazu unterschrieb Angreifer Daouda Beleme (22) einen Profi-Vertrag beim HSV, wird aber erstmal verliehen. Drittligist Ingolstadt soll in der Pole Position sein.

Ergebnis der starken Nachwuchs-Arbeit des HSV

„Ich verfolge das mit großer Freude“, sagt Reimers, der die Jungs formte, zu der Talentschwemme. „Unsere große Motivation und Aufgabe ist es natürlich, sie dahin zu bringen, dass sie den Sprung zu unserer ersten Mannschaft schaffen, ansonsten aber in jedem Fall im Profi-Bereich unterkommen. Dass das in diesem Sommer so gut klappt, zeigt, wie sehr es in der Mannschaft gestimmt hat.“

Durchaus möglich, dass in diesem Sommer noch weitere Talente aus dem Vorjahres-Kader nach oben wechseln. Auf Reimers aber wartet schon die nächste Aufgabe. Mit seinem völlig neuformierten Team will er sich erstmal neu in der Regionalliga etablieren, um dann im zweiten Schritt erneut Talente am Fließband zu formen.