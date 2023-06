Profi-Vertrag für Hamburger Jung: So plant der HSV mit Torjäger Beleme

Mit 17 Toren hat Daouda Beleme die U21 des HSV zur Vize-Meisterschaft in der Regionalliga Nord geschossen. Als Belohnung hat der 22-Jährige nun seinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben. Im Verein glaubt man an ihn und sein Potenzial.

Nur Hildesheims Möritz Göttel hat in der vergangenen Saison öfter (24 Mal) als Beleme getroffen. Ohne eine zwischenzeitliche Knieverletzung (sieben Spiele Zwangspause) hätte ihm der HSV-Torjäger vielleicht noch ernsthafte Konkurrenz im Kampf um die Regionalliga-Kanone gemacht.

Daouda Beleme erhält Profi-Vertrag beim HSV

Im Volkspark ist man sehr zufrieden mit der Entwicklung des gebürtigen Hamburgers, der sich 2021 nach den Stationen SV Nettelnburg/Allermöhe, Eimsbütteler TV und FC St. Pauli dem HSV anschloss. Nun macht Beleme den nächsten Schritt und hat seinen ersten Profi-Vertrag (bis 2025) unterschrieben.

Daouda #Beleme erhält Profivertrag beim @HSV. Nach zwei Jahren bei unserer #U21 geht der Torjäger den nächsten Schritt und unterschreibt an der Elbe bis 2⃣0⃣2⃣5⃣. Wir sagen: Glückwunsch, Daou, das hast du dir verdient! #nurderHSV #HSVYoungTalents



Michael Schwarz (1) pic.twitter.com/zIkpMovLBO — HSV Young Talents (@HSVYoungTalents) June 23, 2023

„Es ist mein erster Profi-Vertrag, und dann auch noch bei dem Klub aus meiner Heimatstadt – davon habe ich schon als kleiner Junge geträumt, als ich damals mit dem Fußballspielen begonnen habe“, sagte Beleme, der in der kommenden Saison allerdings erst einmal ein anderes Trikot tragen soll.

Beleme nach Ingolstadt oder Lübeck?

„Wir freuen uns darüber, dass wir Daouda weiter an uns binden, denn die vergangene Spielzeit hat gezeigt, welch großes Potenzial er besitzt“, sagt Direktor Profifußball Claus Costa. „Um in seiner Entwicklung den nächsten Schritt zu gehen, ist es wichtig, dass Daouda viel Spielzeit bekommt. Aus diesem Grund streben wir für die kommende Saison gemeinsam eine Leihe an.“

Laut „Bild“ ist einer der Interessenten Drittligist Ingolstadt, dessen Geschäftsführer Ex-HSV-Boss Dietmar Beiersdorfer ist. Laut „Abendblatt“ liegt Aufsteiger VfB Lübeck gut im Rennen. So oder so: Für Daouda Beleme kann das Abenteuer Profi-Fußball jetzt so richtig beginnen.