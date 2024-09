Trotz zwei Ausfällen: HSV-Frauen mit großer Euphorie gegen Sand

Es ist eine unwillkommene Premiere: Wenn die HSV-Fußballerinnen am Samstag (11 Uhr, Uwe-Seeler-Allee) neben dem Volksparkstadion gegen den SC Sand aus Südbaden antreten, wird es die erste Zweitliga-Partie ohne Emilia Hirche sein. Ein Muskelbündelriss bremst die 21-jährige Mittelfeldspielerin aus, die nach dem Aufstieg vor einem Jahr bislang in allen 28 Zweitliga-Spielen auf dem Platz stand.

Ebenfalls verhindert ist die 17-jährige Offensivspielerin Lisa Baum, die mit der deutschen U20 bei der WM in Kolumbien weilt. In der Nacht zum Freitag gewannen die DFB-Talente im Achtelfinale 5:1 gegen Argentinien und treffen nun am Montag (1 Uhr) auf die USA.

HSV-Frauen haben einen Aufstiegsplatz fest im Blick

Mit acht Treffern in zwei Spielen stellt der HSV aber auch ohne Baum derzeit den besten Angriff der Liga – und hat einen der drei Aufstiegsplätze im Blick. „Gegen Sand wird entscheidend sein, die Power und Dynamik aus unseren letzten Spielen beizubehalten, aber gleichzeitig auch mutig zu verteidigen“, erklärt Trainer Marwin Bolz.

Der Umzug auf den HSV-Trainingsplatz im Volkspark, vor zwei Wochen beim 6:0 gegen Gütersloh erstmals praktiziert, habe dem Team gutgetan, sagt der Coach: „Die Energie und Euphorie der Fans hat uns beflügelt. Dieses Gefühl wollen wir weiter tragen.“