Trotz Volkspark-Boom: Verliert der HSV seinen Fan-Rekord in der 2. Liga?

Gerade mal fünf Monate ist es her, dass der HSV mit einem neuen Rekord aufhorchen ließ. 53.470 Fans kamen in der Vorsaison im Schnitt zu den Heimspielen – das war nicht nur ein deutscher Zweitliga-Rekord, sondern auch die weltweit beste Quote aller Zweitligisten in der Vorsaison. Und obwohl der HSV seine Marke in dieser Serie noch mal übertreffen könnte, droht er seinen Rekord sofort wieder zu verlieren.

Schalke jagt den HSV-Rekord. Trotz des recht frühen Zeitpunkts der Saison spricht alles dafür, dass die Königsblauen die Hamburger Marke knacken. Der Grund: In die Veltins-Arena mit ihren 62.271 Plätzen passen schlicht mehr Zuschauer als ins 57.000 Fans fassende Volksparkstadion.

HSV-Konkurrent Schalke lockt ebenfalls Fans ins Stadion

Und Schalke zieht, trotz sportlich schwerer Zeiten: 61.558 Fans kamen im Schnitt zu den vier Heimspielen der Saison. So in etwa dürfte es bleiben. Auch, weil der S04 allein 40.000 Dauerkarten verkaufte.

Der HSV bastelt hingegen an einem anderen Ewig-Rekord. Mit bislang 56.775 Fans pro Spiel liegt er über seiner Vereins-Bestmarke aus der Serie 2006/07 (55.867). Auch am Samstag gegen Fürth werden mehr als 55.000 Fans dabei sein.