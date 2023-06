Trotz vieler Lockrufe: Trainer-Talent Reimers bleibt beim HSV

Die alte Saison ist gerade erst vorbei, da wirft die neue schon ihre Schatten voraus. In der kommenden Woche beginnt die neuformierte U21 des HSV mit der Vorbereitung auf die Regionalliga-Saison. Der Vizemeister kann dabei auf seinen begehrten Erfolgstrainer setzen: Pit Reimers widerstand allen Lockrufen und bleibt vorerst beim HSV.

Unter dem 39-Jährigen spielte die U21 ihre erfolgreichste Viertliga-Saison, wurde erst in letzter Minute vom VfB Lübeck an der Spitze verdrängt. Reimers hat sich als Talente-Entwickler einen Namen gemacht, besaß in der Vergangenheit Anfragen aus der Zweiten und Dritten Liga sowie dem angrenzenden Ausland.

HSV würde Reimers keine Steine in den Weg legen

In die Saison aber geht er beim HSV. Sollte sich im Laufe der Spielzeit die Option für einen Karrieresprung ergeben, würde der Verein ihm aber wohl keine Steine in den Weg legen.