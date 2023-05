Drama in der Nachspielzeit! U21 des HSV verpasst Meisterschaft in letzter Sekunde

Sie waren so nah dran. Nur noch Sekunden hatten gefehlt. Doch dann wurde die U21 des HSV aus allen Träumen gerissen. Am letzten Spieltag der Regionalliga Nord rutschte die Mannschaft von Erfolgstrainer Pit Reimers noch vom ersten auf den zweiten Platz. Die Entscheidung fiel in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Der HSV-Nachwuchs hatte die Entscheidung in der eigenen Hand. Mit zwei Punkten Vorsprung auf Verfolger VfB Lübeck ging es in das Saisonfinale. Liefern konnte die U21 des HSV diesmal jedoch nicht. Im Heimspiel gegen Weiche Flensburg wollte nicht viel gelingen. Marcel Cornils (14.) brachte Flensburg früh in Führung, Jonah Gieseler sorgte mit dem 0:2 in der ersten Minute der Nachspielzeit für die Entscheidung.

Bei der U21 des HSV gibt es nun einen großen Umbruch

Eine bittere Niederlage, doch entschieden war damit zunächst noch nichts. Im Fernduell um die norddeutsche Meisterschaft kam es nun auf das Ergebnis des VfB Lübeck beim Gastspiel in Norderstedt an. Selbst ein Remis hätte der U21 des HSV für den Titel gereicht. Danach sah es dann auch lange aus. Eintracht Norderstedt hielt gegen den bereits feststehenden Aufsteiger aus Lübeck bis weit in die Nachspielzeit ein 0:0. In der 94. Minute traf dann das ehemalige St. Pauli-Talent Felix Drinkuth zum 1:0 für Lübeck und machte den VfB zum Meister.

Für die U21 des HSV bleibt nur Platz zwei. Stolz wird man darauf bei den „Rothöschen“ mit etwas Abstand trotzdem sein. Mit 22 Siegen und insgesamt 75 Punkten hat der HSV-Nachwuchs eine beeindruckende Saison in der Regionalliga Nord gespielt.

Nach dem letzten Spiel gegen Flensburg trafen sich alle Spieler mit ihren Familien noch mal im HSV-Campus im Volkspark und nahmen Abschied. Viele Spieler werden das Team nun vor allem aufgrund des Alters verlassen. Einige von ihnen werden in den Profi-Bereich (Zweite und Dritte Liga) wechseln. Die U21 des HSV wird in der neuen Saison mit einem neuen Team neu angreifen.