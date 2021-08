Die Vergangenheit, da sind sich Tim Walter und sein Hamburger Trainerkollege Timo Schultz einig, spielt mit Blick auf das anstehende Stadtderby keine Rolle. „Das Spiel geht wieder bei 0:0 los“, erklärten die beiden Coaches angesprochen auf die letzten Resultate zwischen dem HSV und St. Pauli unisono. Einen Favoriten gebe es in Partien wie der am Freitag (18.30 Uhr) nicht. Doch die Wettquoten haben da eine andere Meinung.

Trotz der jüngsten Derby-Erfolgswelle des Kiezklubs – St. Pauli gewann bei einem Remis drei der letzten vier Stadtduelle – geht der HSV laut den Buchmachern erneut als Favorit ins Spiel. Die Quoten auf einen Sieg des HSV schwanken bei den gängigen Wettanbietern zwischen 2,35 und 2,5, während sich jene auf einen Erfolg des Gastgebers zwischen den Werten 2,85 und 2,95 einpendelt.

Buchmacher: HSV ist gegen St. Pauli leichter Favorit

Aber: Die Vergangenheit zeigt, dass sich die Verhältnisse geändert, besser gesagt angeglichen haben – nicht nur aus sportlicher, sondern auch aus quotentechnischer Sicht. Beim letzten Stadtderby Anfang März, als St. Pauli daheim mit 1:0 gegen den Rivalen gewann, lag die Quote auf einen Kiezkicker-Sieg im Vorhinein noch bei etwa 3,7. Heißt: Statt damals fast das Vierfache zu erhalten, könnte der Einsatz bei einer Wette auf Sieg St. Pauli an diesem Freitag – bei dem entsprechenden Ergebnis – „nur noch“ knapp verdreifacht werden.

Die Quote auf HSV-Sieg lag beim letzten Derby derweil bei rund 2,0. Die Buchmacher erachten also auch einen Erfolg der Rothosen mittlerweile als unwahrscheinlicher, denn eine entsprechende Wette würde inzwischen (siehe oben) deutlich mehr als das Doppelte einbringen – wenn sie denn Erfolg hat.

Hamburger Stadtderby: Wettquoten nähern sich an

Richtet man den Blick noch weiter in die Geschichtsbücher, so wird die Entwicklung noch ersichtlicher: Vor dem allerersten Zweitliga-Derby zwischen den zwei Stadtrivalen im September 2018 warben die gängigen Anbieter im Falle eines HSV-Siegs noch mit einer Quote von etwa 1,8, jene für einen St. Pauli-Erfolg lag seinerzeit bei über 4,0. Zahlen, die nicht zu vergleichen sind mit den Werten von heute.

Wettquote, Favorit und Außenseiter hin oder her: Die Historie hat gezeigt, dass in den Hamburger Stadtderbys zu jeder Zeit und an jedem Ort alles möglich ist. Nächster Termin: Freitagabend, 18.30 Uhr, Millerntor-Stadion.