Der Wirbel um Bakery Jatta wird den HSV wohl noch eine ganze Weile beschäftigen. Nachdem die Staatsanwaltschaft Hamburg am Montag Anklage gegen Jatta erhoben hat, weil es einen „hinreichenden Tatverdacht“ gebe, dass es sich bei Jatta um den zwei Jahre älteren Bakary Daffeh handle, könnte es nun zu einem Gerichtsverfahren kommen. Eine der wichtigsten Fragen, die sich HSV-Fans nun stellen: Darf Jatta weiterhin für den HSV spielen?

Die Antwort darauf ist ziemlich eindeutig: Wie die MOPO erfuhr, behält der Spielerpass von Bakery Jatta zunächst weiterhin seine vollständige Gültigkeit – unabhängig davon, ob in Folge der Anklage ein Gerichtsverfahren eröffnet wird oder nicht. Schließlich gilt auch im deutschen Profifußball die Unschuldsvermutung – bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt Jatta als unschuldig, sein Spielerpass bleibt unberührt.

HSV: Bakery Jatta behält weiterhin gültigen Spielerpass

Voraussetzung für einen Spielerpass in Deutschland ist als Nicht-EU-Bürger laut DFL-Lizenzspielerordnung eine gültige Aufenthaltserlaubnis. Bis zu einer gegenteiligen Rechtsprechung besitzt Jatta eine solche nach wie vor. Entsprechend hat die reine Anklage der Staatsanwaltschaft noch keinerlei Einfluss auf die Gültigkeit seines Spielerpasses.

Würde es zu einem Verfahren kommen und Jatta am Ende nachgewiesen werden, dass seine Identität und die in seinem Spielerpass angegebene Identität nicht übereinstimmen, ergäbe sich eine neue Situation – allerdings erst dann, wenn er tatsächlich seine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland verlieren würde. Dann nämlich wäre die Voraussetzung für einen im deutschen Fußball gültigen Spielerpass erloschen und eine Institution des DFB und/oder der DFL müsste sich mit dem Fall auseinandersetzen.

Bis dahin dürfte es aber noch eine Weile dauern. Zunächst muss die Einspruchsfrist von Jatta-Anwalt Thomas Bliwier (zwei Wochen) verstreichen, dann muss das Gericht über die Eröffnung eines Hauptverfahrens entscheiden. Eine zeitliche Frist hierfür gibt es nicht. Sollte es zu einem Verfahren kommen, ist kaum vorstellbar, dass dieses noch vor Ablauf der Saison beendet wäre. Das Ende dieses Verfahrens will der DFB jedoch abwarten, bevor er selbst eine Entscheidung im Fall Jatta trifft.

Auf den laufenden Spielbetrieb in der 2. Liga hat die Debatte also zunächst keine Auswirkung. Der HSV kann weiterhin mit Jatta planen – und will ihn nach MOPO-Informationen auch nach wie vor einsetzen.