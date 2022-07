Traumtor in Basel! Aber: Was HSV-Trainer Walter von Reis noch fordert

Ludovit Reis sorgte beim 5:1-Erfolg des HSV in Basel für das Highlight des Spiels. Sein Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 war für die knapp 5000 Zuschauer im Stadion allein das Eintrittsgeld wert. Aus gut 25 Metern knallte der Niederländer den Ball traumhaft schön ins Tor. Trainer Tim Walter will mehr davon.

Mit fünf Toren in 32 Liga-Einsätzen war für Reis die erste Spielzeit im HSV-Trikot gleich eine Rekord-Saison. Nie zuvor in seiner Karriere war der Mittelfeldspieler auch nur ansatzweise so torgefährlich. Das Maximum erreicht ist aber offenbar noch lange nicht.

„Da geht auf jeden Fall noch viel mehr. Ludo hat ein großes Potenzial“, sagt Walter, der sich einerseits noch mehr Konstanz in den Leistungen des 22-Jährigen wünscht, auf der anderen Seite aber auch ein großer Reis-Fan ist. Der Coach: „Er hat die Bereitschaft, hört zu und will besser werden. Das sieht man jeden Tag im Training. Da kommt er schon immer mit einem Grinsen im Gesicht. Es ist einfach eine Freude und macht Spaß mit ihm zu arbeiten.“

Das könnte Sie auch interessieren: Tor-Gala in Basel: HSV mit überzeugender Generalprobe

Und wenn Reis dann auch noch so wie am Samstag in Basel trifft, ist nicht nur die Freude beim Trainer groß. So soll er im besten Fall schon am Sonntag, beim Zweitliga-Start in Braunschweig, weitermachen.