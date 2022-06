Traumhochzeit in Frankreich: Ex-HSV-Star Lasogga sagt zum zweiten Mal Ja!

Diese Sause werden sie ihr Leben lang nicht vergessen. Knapp ein Jahr nach ihrer standesamtlichen Trauung gaben sich Ex-HSV-Star Pierre-Michel Lasogga (30) und seine Sally (30) erneut das Ja-Wort – und feierten drei Tage lang mit ihren Gästen auf einem französischen Schloss. Anschließend verabschiedete sich das Paar zum Flittern nach Paris.

Das „Chateau Martinay“, traumhaft in der Provence gelegen, wurde zum Ort der erneuten Trauung. Die erste stieg im Juni vergangenen Jahres im Elmshorner Standesamt, eine größere Feier aber blieb den Lasoggas aufgrund der Corona-Auflagen versagt. Die wurde nun nachgeholt: Vergangenen Freitag reisten die etwa 80 Gäste im Chateau an, der Samstag wurde mit der Trauung zum Höhepunkt. Am Sonntag frühstückte das Paar mit seinen Gästen dann noch abschließend.

Mit dabei: Viele Wegbegleiter aus Lasoggas Karriere wie seine früheren HSV-Mitspieler Julian Pollersbeck und Maxi Beister, Ex-St. Pauli-Stürmer Sami Allagui und Ex-Hertha- und Fürth-Keeper Sascha Burchert.

Lasogga spielte sechs Jahre lang für den HSV

Wie es für Lasogga (kickte von 2013 bis 2019 beim HSV) sportlich weitergeht, ist noch offen. Sein Vertrag beim katarischen Verein Al-Khor SC endet, der Angreifer befindet sich auf Vereinssuche. Privat ist alles in Butter: Mit seiner Sally hat Lasogga zwei gemeinsame Kinder – und ist nun gleich doppelt verheiratet.

„Was für ein Wochenende, ich kann immer noch nicht die richtigen Worte für all die Emotionen und besonderen Momente finden“, ließ die stolze Braut via Instagram wissen. „Wir können nur sagen: Danke an unsere tolle Familie und Freunde. Ihr seid einfach fantastisch, jeder von euch. Ihr habt dieses Wochenende für uns so besonders gemacht.“