Entscheidung gefallen: So geht es für die vier Leihspieler des HSV weiter

Bereits in zwei Wochen beginnt im Volkspark die Vorbereitung auf die neue Saison. Komplett wird der Kader zum Trainingsauftakt am 18. Juni wenig überraschend noch nicht sein. Fest steht hingegen schon jetzt, es wird zum Start direkt vier HSV-Comebacks geben.

Mit Robin Meißner, Aaron Opoku, Xavier Amaechi und Ogechika Heil hatte der HSV in der abgelaufenen Spielzeit vier Profis verliehen. Meißner machte in der Rückrunde acht Spiele (ein Tor) für Rostock, Opoku stand bei 31 Partien (drei Tore, 15 Vorlagen) für Osnabrück in Liga drei auf dem Platz, Amaechi kam für die Bolton Wanderers in der dritten englischen Liga auf zehn Einsätze (ein Tor), Heil durfte für die Go Ahead Eagles in der ersten niederländischen Liga bei 28 Spielen (ein Tor) ran.

Meißner, Opoku, Amaechi, Heil: HSV-Quartett erhält zweite Chance

Den Durchbruch hat keiner der vier Leihspieler geschafft. Nun hat der HSV beschlossen, dass das Quartett erneut beim HSV im Volkspark vorspielen soll. Sportvorstand Jonas Boldt: „Die Leihspieler werden zum Trainingsauftakt erst mal alle zurückkommen. Die Jungs können sich empfehlen. Dann werden wir gemeinsam gucken, was es für Möglichkeiten gibt und welche Gedanken auch die einzelnen Spieler haben.“

Im Training kann der HSV das Quartett um Meißner und Opoku gebrauchen. Ob es dann auch für einen Kaderplatz mit Perspektive auf regelmäßige Einsätze in der kommenden Saison reichen wird, ist allerdings zu bezweifeln. Walter kennt die Profis bereits aus der abgelaufenen Saison. Und zumindest aus der Ferne betrachtet war bei keinem der betroffenen vier Spieler in den vergangenen Monaten ein großer Leistungssprung zu erkennen.