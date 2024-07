„Traue ihm eine Menge zu“ Macht ein HSV-Eigengewächs jetzt den nächsten Schritt?

Jetzt kommt Bewegung in den Transfermarkt. Mit Daniel Elfadli hat der HSV zum Auftakt in die Saisonvorbereitung den ersten Sommer-Zugang präsentiert. Adam Karabec (Sparta Prag) wird der nächste sein.

Zwei Verstärkungen für das Mittelfeld. Doch auch in anderen Mannschaftsteilen gibt es noch Bedarf. Das gilt unter anderem für die Position rechts in der Abwehr. Dort muss nach dem Abgang von Ignace Van der Brempt (zurück in Salzburg) eine Lücke geschlossen werden.

„Das kann durchaus sein“, antwortet Steffen Baumgart auf die Frage, ob bei den Sommer-Zugängen auch noch ein neuer Rechtsverteidiger dabei sein wird. Große Sorgen macht er sich deswegen aber nicht. Der Grund: U20-Nationalspieler Nicolas Oliveira, der auf der Position bereits in der Vergangenheit gespielt hat. Zum Trainingsstart wurde der 20-Jährige vom HSV-Coach nun kräftig gelobt.

Oliveira hat beim HSV noch einen Vertrag bis 2026

„Dem Jungen traue ich eine ganze Menge zu“, so Baumgart. „Er hat das Alter noch nicht, aber in jedem Spiel, in dem er gespielt hat, hat er überzeugt – auf der rechten oder linken Seite. Ich bin mir relativ sicher, dass Nico nicht länger aufzuhalten ist.“

In der zurückliegenden Saison hatte Oliveira sein Profi-Debüt beim HSV gefeiert. Insgesamt kam er am Ende auf fünf Einsätze (188 Minuten). Sein Vertrag läuft noch bis 2026.