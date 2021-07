Transfer zu Basaksehir: Klasse Deal! Das kassiert der HSV für Berkay Özcan

Die Nachricht versüßte den HSV-Bossen den Freitag. Berkay Özcan verlässt den Volkspark nun endgültig, bleibt nach seiner Leihe aus dem Vorjahr bei Basaksehir Istanbul. Noch besser: Der 22-Jährige füllt dem HSV die leere Kasse. Letztlich nimmt der HSV durch den Özcan-Verkauf mehr als vier Millionen Euro ein.

Özcan wird zum Goldesel und beschert dem HSV bitter benötigtes Geld. Die Fakten: 2,7 Millionen Euro erhält der HSV nach MOPO-Informationen als Ablöse.

Gute Arbeit: HSV-Sportdirektor Michael Mutzel fädelte den Özcan-Deal mit Basaksehir ein. imago images/Michael Schwarz Foto:

Weniger, als es die ohnehin zu hoch angesetzte Kaufoption (vier Millionen Euro) vorsah, aber deutlich mehr, als zuletzt zu erwarten stand. Dazu spart der HSV Özcans Gehalt für die nächsten drei Jahre. So kommen nochmal rund 1,5 Millionen Euro zusammen.

HSV-Sportdirektor Mutzel fädelte den Özcan-Deal ein

Ein richtig guter Deal, den Michael Mutzel da eintütete. Schon seit Wochen verhandelte der HSV-Sportdirektor federführend mit den Türken, die zurzeit ganz dick im Meisterschaftsrennen sind. Fünf Spieltage vor dem Ende steht Basaksehir mit zwei Zählern Vorsprung an der Tabellenspitze. Läuft alles gut, feiert Berkay Özcan in Kürze den Titel und darf in der kommenden Serie in der Champions League spielen.

Mutzels Hartnäckigkeit zahlte sich aus. Basaksehir wollte zunächst deutlich weniger zahlen. Nun verzeichnet der HSV die erste größere Einnahme dieses Sommers. Und Özcan, der 2019 für 1,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart kam, wird für den HSV sogar zur Gewinnaktie.