Transfer-Thriller beim HSV-Gegner: Kommt Hannover ohne einen seiner Besten?

Durchaus möglich, dass sein Platz im Mannschaftsbus am Donnerstag frei bleibt. Noch ist nicht klar, ob auch Derrick Köhn (25) dabei sein wird, wenn sich Hannover 96 am Nachmittag auf den Weg nach Hamburg macht. Rund um das Nord-Duell im Volkspark hat sich ein heftiger Transfer-Thriller entwickelt, den auch der HSV aufmerksam verfolgt. Verliert 96 noch vor dem Anpfiff eine seiner wichtigsten Waffen?

Galatasaray Istanbul ist mächtig heiß auf Köhn. Und will ihn – sofort! Möglich wird das, weil das Transferfenster in der Türkei erst an diesem Freitag schließt.

Galatasaray wirbt um Derrick Köhn

Das Interesse des türkischen Rekordmeisters geht dabei weit über ein Geplänkel hinaus. Galatasaray schwebt eine Leihe mit Kaufoption im Sommer vor. Darauf aber will sich Hannover nicht einlassen. Letztlich könnte man sich bei vier Millionen und einem sofortigen Wechsel Köhns einigen. Der Preis, den 96 umgekehrt zahlt, könnte allerdings hoch sein. Nach gutem Start aus der Winterpause (sieben Zähler aus drei Partien) würde Hannover mit einem Sieg am Freitag auf drei Zähler an den HSV heranrücken. Geht Köhn, würde das die Aufstiegsträume ganz erheblich schmälern. Denn Ersatz kann nicht mehr verpflichtet werden.

Fest steht: Sollte der Hamburger Jung, der in Bramfeld aufwuchs und von 2013 bis 2017 in der HSV-Jugend kickte, wirklich wechseln, müsste 96 im Volkspark auf seine beiden zurzeit besten Spieler verzichten. Denn neben Linksverteidiger und Flügelflitzer Köhn wird definitiv Marcel Halstenberg fehlen. Der Ex-Nationalspieler, Dreh- und Angelpunkt der Niedersachsen, sah zuletzt gegen Rostock (2:1) Rot und wurde für zwei Partien gesperrt.

Nun schauen sie auch im Volkspark gespannt Richtung Hannover. Macht Köhn den Abflug? Vieles spricht dafür. Auf Wunsch von Galatasaray soll er schon am Donnerstag in Istanbul unterschreiben – und eben nicht in Hamburg ankommen.