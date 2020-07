Transfer?: HSV-Stürmer Hinterseer hat die erste Entscheidung getroffen

Dass sich der HSV im Sturm verändern möchte, ist bekannt. Auch, dass man Lukas Hinterseer bei einem entsprechenden Angebot abgeben würde, ist verbrieft. Doch wirklich weg zieht es den 29-Jährigen nicht – im Gegenteil. Der Nationalstürmer hat seine erste Entscheidung des Sommers bereits gefällt.



Nach MOPO-Informationen will Hinterseer in der kommenden Woche zunächst einmal beim neuen Trainer Daniel Thioune (45) vorspielen und seine Chancen unter dem Coach ausloten, bevor er eine Entscheidung über seine Zukunft trifft. Eile hat er keine: Sein Arbeitspapier läuft noch bis 2021.



Neunmal netzte Lukas Hinterseer in seiner ersten Saison ein, wie hier auf dem Bild gegen den Karlsruher SC. Witters Foto:

HSV-Stürmer Hinterseer liegen keine Angebote vor

Gerüchte, dass dem Angreifer schon konkrete Angebote vorliegen sollen, treffen demnach nicht zu. Interessenten gibt es mehrere, kurz vor dem Abschluss steht aber – auch wenn österreichische Medien anderes berichten – nichts. Der HSV ist und bleibt Hinterseers erster Ansprechpartner – auch wenn er sich sein erstes Jahr an der Elbe sicher anders vorgestellt hat. Zumindest die Zeit nach dem Re-Start. Hinter Leih-Knipser Joel Pohjanpalo (25/neun Rückrundentore) rückte Hinterseer ins zweite Glied, spielte im Saisonendspurt keine Rolle mehr. Jetzt werden die Karten in der Offensive neu gemischt. Pohjanpalo ist weg, der Finne steht bei Bayer Leverkusen in Lohn und Brot. Mit Manuel Wintzheimer (21) kommt ein junger Stürmer nach seiner Bochum-Leihe nach Hamburg zurück, selbst Sorgenkind Bobby Wood (27) will noch mal beim HSV angreifen.



HSV hat bislang keinen neuen Angreifer verpflichtet

Dennoch suchen die Verantwortlichen mit Hochdruck nach Verstärkungen, ein erfahrener Knipser soll es sein. Flirts mit Manuel Schäffler (Wiesbaden) oder Simon Terodde (Köln) haben sich aber noch nicht intensiviert. So lange gibt es für Hinterseer auch keinen Grund, das Weite zu suchen.

Im Zweikampf mit den anderen beiden verfügbaren Stürmern hätte der 29-Jährige wohl die Nase vorn. Klar ist auch: Legt der HSV vorne nach, kann es schnell gehen. Schon zu Ingolstadt-Zeiten war das Interesse aus den USA an Hinterseer verbrieft, die MLS gilt immer wieder als ein mögliches Ziel. Zukunftsmusik. Der Österreicher fühlt sich wohl in Hamburg – und will unter Thioune noch einmal angreifen.