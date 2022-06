Trainingscamp: Hier startet der HSV seine Mission Aufstieg

Es geht in Österreichs Steiermark, ins knapp elf Autostunden entfernte Bad Loipersdorf: Der HSV residiert während des diesjährigen Sommer-Trainingslagers im Vier-Sterne-Hotel und Thermenresort „Das Sonnreich“, wahrscheinlich vom 25. Juni bis zum 2. Juli.

Statt den „optimalen Ort“ zu genießen, „um Körper und Seele wieder in Einklang zu bringen“, wie es auf der Hotel-Website heißt, will Tim Walter seinem Team in der 1800-Einwohner-Gemeinde den Feinschliff verpassen. Harte Arbeit, um keine Zeit zu verlieren, lautet das Motto.

HSV-Trainingslager in Österreichs Steiermark

Gerade mal zwei Wochen bleiben dem HSV nach Abschluss des Sommer-Camps, bevor schon am 15.7. der Startschuss in die neue Zweitliga-Saison erfolgt. Da es rund um das von weitem Grün umgebene Resort keine Trainingsplätze gibt, werden die Profis für die Einheiten wohl per Bus ins neun Kilometer entfernte Fürstenfeld fahren.

Wellness- und Pool-Bereich im „Das Sonnreich“ bieten zwischendurch, abseits von Training, teambildenden Maßnahmen und Gesprächen, Gelegenheit zu Entspannung und Regeneration.