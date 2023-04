Ungewöhnlich: Trainer Walter gibt HSV-Abwehrspieler Einsatz-Garantie

Fragen zur Aufstellung für das nächste Spiel lässt HSV-Trainer Tim Walter in der Regel unbeantwortet. Vor dem Topspiel am Samstag beim 1. FC Kaiserslautern (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) machte er nun eine Ausnahme: Für Jonas David gab es schon am Donnerstag eine Startelfplatz-Garantie. Ein ziemlich ungewöhnlicher Vorgang.

„Jonas spielt“, erklärte Walter mit Blick auf die HSV-Abwehr für den Auftritt auf dem Betzenberg. Eine Aussage, die überraschend kam. Denn zuletzt beim 6:1 gegen Hannover hatte David eigentlich nicht wirklich Werbung für sich selbst gemacht.

Tim Walter: Jonas David steht gegen Lautern in der HSV-Startelf

Nach einem Patzer sah er früh die Gelbe Karte und wirkte auch danach nicht immer sicher. Zwar blieb er 90 Minuten auf dem Platz, konnte aber am Ende nur schwache 18 Prozent seiner Zweikämpfe gewinnen.

MOPO

Walter sieht das alles anders. Er kann die Kritik an David nicht nachvollziehen. Demonstrativ stellte er sich am Donnerstag vor seinen Verteidiger. „Ich finde, dass er gegen Hannover in den ersten zehn Minuten Probleme hatte. Dann hat er sich meiner Meinung nach gut gefangen und ein sehr gutes Spiel gemacht“, erklärte der HSV-Trainer, der die frühzeitige Einsatz-Garantie für das Kaiserslautern-Spiel zudem damit begründete, dass David in der Abwehr einfach gut zu Sebastian Schonlau passen würde. „Ich bin total zufrieden. Was andere darüber denken, ist mir völlig egal. Er ist ein junger Spieler, der peu à peu immer weiter wächst.“

In Kaiserslautern wird David dazu die nächste Chance bekommen. Es liegt an ihm, das Vertrauen nun auch mit einer entsprechenden Leistung auf dem Platz zurückzuzahlen.

Einsatz von Moritz Heyer auf dem Betzenberg fraglich

Unklar ist, ob auch Moritz Heyer beim Topspiel dabei sein wird. Am Donnerstag setzte der Verteidiger erneut erkältet mit dem Training aus. „Wir müssen abwarten“, so Walter.