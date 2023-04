David bleibt Wackelkandidat – das sagt Trainer Walter zur HSV-Abwehr

Für Jonas David sind es keine leichten Wochen beim HSV. Beim 2:2 in Düsseldorf hatte ihn Tim Walter zuletzt trotz Ausfällen in der Abwehr auf die Bank gesetzt. Dazu gab es die öffentliche Ansage des Trainers, dass David für das Vertrauen mehr zurückzahlen könne. Im Nord-Duell war er wieder auf dem Platz dabei, allerdings nicht fehlerlos. Die Folge: Nun muss David schon wieder um seinen Platz zittern.

Gegen Hannover sah David früh die Gelbe Karte und stand in der ersten Halbzeit am Rande eines Platzverweises. Er hielt die kompletten 90 Minuten durch, konnte dabei jedoch nur 18 Prozent seiner Zweikämpfe gewinnen. Das ist zu wenig.

Muss Jonas David in Kaiserslautern wieder auf die Bank?

Gut möglich, dass Walter mit Blick auf das Spiel in Kaiserslautern am Samstagabend (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) seine Abwehr nun wieder umbauen wird und David erneut auf die Bank muss.

MOPO

Mit Miro Muheim und Javi Montero kommen zwei zuletzt gesperrte Abwehrspieler zurück. Walter hat dadurch zahlreiche neue Möglichkeiten. Er könnte Montero oder Moritz Heyer (für den Noah Katterbach außen von links nach rechts rücken könnte) für David in die Innenverteidigung stellen oder wie zuletzt auch schon in Düsseldorf auf eine Dreierkette in der Abwehr setzen.

Am Dienstagnachmittag sagte der HSV-Coach zur den Abwehrvarianten: „Es ist schön, dass wir immer die Qual der Wahl haben und uns das aussuchen können. Die haben alle die Automatismen drin, die haben alle unser Spiel verinnerlicht. Ich glaube, dass es jedem lieber ist, wenn er sich es aussuchen kann zwischen hervorragend und herausragend.”