Steffen Baumgart: Schon als Kind träumte er vom HSV

Aus seinem Herzen hat Steffen Baumgart nie eine Mördergrube gemacht. „Ich bin von Kind auf HSV-Fan gewesen“, sagte er der MOPO bereits im Januar 2022, dabei sei es dann auch all die Jahre immer geblieben: „Da ich jemand bin, der treu ist und nicht sofort den Verein wechselt, habe ich immer noch Sympathien für den Verein.“ Nun deutet alles darauf hin, dass es Baumgart sein soll, der seinem Herzensklub im Sommer eines der schönsten Geschenke der Vereinsgeschichte beschert – den Aufstieg in die Bundesliga!

Baumgart soll neuer HSV-Trainer werden. Lange sah es so aus, als würden beide Seiten in diesem Winter nicht mehr zusammenfinden können. Am Montag aber konkretisierten sich die Gespräche so sehr, dass bis zum Abend nur noch einige Details geklärt werden mussten, um zur Einigung zu gelangen.

Für Baumgart ginge damit ein Herzenswunsch in Erfüllung. Schon als Spieler träumte er davon, mal für den HSV auf Torejagd zu gehen, doch daraus wurde nichts. 225 Mal kickte der Ex-Angreifer in der Bundesliga, für Rostock, Wolfsburg und Cottbus – in den Volkspark aber kam er immer nur als Gegner, wie auch später als Trainer mit dem SC Paderborn.

Baumgart ist Fan, hat aber nie für den HSV gespielt

Nun, nachdem Baumgart kurz vor Weihnachten in Köln entlassen wurde und der HSV sich in der Vorwoche von Tim Walter trennte, war der Weg frei.

Baumgart und der HSV, das hat etwas von großer Fußball-Romantik. Und von einem mächtigen Ziel. Katja, seit 27 Jahren die Frau an Baumgarts Seite, ist bekennende Bayern-Anhängerin und hat sehr klare Vorstellungen davon, welchen Auswärtstrip sie in der kommenden Saison gern mit dem HSV antreten würde. Ihr Mann soll es richten.