Jetzt wird es im Volkspark richtig ernst in Sachen Trainersuche! Nach dem mageren 2:2 in Rostock sind sich die HSV-Bosse sicher, einen neuen Chef-Coach suchen zu wollen, Übergangslosung Merlin Polzin würde unter ihm dann wieder als Assistent fungieren. Die MOPO weiß: Seit Sonntagabend verhandeln Hamburgs Bosse konkret mit einem früheren Bundesliga-Trainer.

Es ist eine Nachricht, die zahlreiche HSV-Fans mit Freude vernehmen werden – denn nun geht der Verein an ihren Wunschkandidaten ran. Im Dezember trennten sich Steffen Baumgart und der 1. FC Köln. Dass der passionierte Coach liebend gern bei seinem Herzensklub HSV anheuern würde, ist verbrieft. Nach einigen Tagen des Zögerns macht der HSV jetzt tatsächlich ernst bei Baumgart.

Zwischen Baumgart und dem HSV herrscht noch Redebedarf

Lange Zeit herrschte Funkstille zwischen HSV-Sportvorstand Jonas Boldt (42) und dem zehn Jahre älteren Baumgart. Das änderte sich nach MOPO-Informationen im Laufe des Sonntagabends. Da suchte Boldt erstmals den Kontakt zum Ex-Köln-Coach, der den FC 2022 in die Conference League führte und zuvor den SC Paderborn zum Bundesliga-Aufstieg.

Kommt Baumgart zum HSV? Noch herrscht diesbezüglich einiges an Redebedarf. Grundsätzlich aber steht fest: Der Trainer ist heiß auf den HSV und auch der Verein ist interessiert. Eine gute Basis für die weiteren Gespräche.

Steffen Baumgart stand bis Dezember beim 1.FC Köln unter Vertrag. imago/Revierfoto Steffen Baumgart stand bis Dezember beim 1. FC Köln unter Vertrag.

Klar ist in jedem Fall: Der HSV will handeln. Nachdem Tim Walter vor Wochenfrist freigestellt wurde, übernahm Assistent Polzin im Zusammenspiel mit Nachwuchsleiter Loic Favé. Beim Remis in Rostock aber wurde deutlich, dass es eine größere Veränderung braucht.

Auch Paderborns Kwasniok ist für den HSV interessant

Boldt klappert nun die Kandidaten ab, die für ihn in Frage kommen. Baumgart zählt mittlerweile zu den aussichtsreichsten Anwärtern. Sehr viel halten die HSV-Bosse auch von Paderborns Lukas Kwasniok, dessen Name intern heiß diskutiert wurde. Höchst fraglich allerdings, ob der SCP seinen Coach jetzt überhaupt an den konkurrierenden HSV abgeben würde. Eine weitere Spur führt nach Dänemark.

Nicht ausgeschlossen ist allerdings, dass Polzin und Favé nach dem freien Montag am Dienstag weiterhin das Training leiten werden. Denn Boldt will eine überzeugende Trainer-Lösung – ansonsten ginge es mit dem Interims-Duo weiter.