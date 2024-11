Trainer-Prüfung im Dezember: So meistern Polzin und Favé die Doppelbelastung

Nach dem Baumgart-Aus übernehmen erstmal Merlin Polzin und Loic Favé den Trainerjob beim HSV. Polzin ist auf dem Papier der Interimscoach, Favé sein Assistent. Vor allem sollen und wollen beide jedoch als Duo auftreten. Die Aufgabe ist für sie nicht neu. Wie lange sie laufen wird, ist noch offen. Dass im Dezember auf beide auch eine ungewöhnliche Doppelbelastung wartet, wurde bei den Plänen bedacht.

Alles neu werden Polzin und Favé beim HSV jetzt nicht machen. Vielmehr wird das Duo es wohl so angehen, wie sie es bereits im Februar getan haben. Damals halfen beide nach dem Aus von Tim Walter ebenfalls als Übergangstrainer beim HSV aus. Letztlich blieb es bei einem Spiel (2:2 in Rostock). Große Veränderungen in der Taktik oder den Abläufen waren nicht zu sehen.

Dienstag erstes HSV-Training mit Polzin und Favé

Zumindest beim Auswärtsspiel am Sonntag werden Polzin und Favé nun diesmal als Trainergespann auf der HSV-Bank sitzen. Bei der Vorbereitung auf die Partie greifen sie auf den noch von Baumgart erstellten Trainingsplan für die Woche zurück. An diesem Dienstag wird um 14 Uhr trainiert, an den folgenden Tagen bis zum Spiel in Karlsruhe steht jeweils eine Einheit um 11 Uhr auf dem Programm.

Beim KSC wartet auf das Duo am Sonntag dann direkt eine ziemlich große Herausforderung. Karlsruhe steht aktuell auf Platz zwei der Tabelle. Im Jahresranking der Zweiten Liga ist die Mannschaft von Trainer Christian Eichner sogar der klare Spitzenreiter. Zehn Punkte mehr als der HSV hat der KSC im Kalenderjahr 2024 bislang gesammelt.

Es ist davon auszugehen, dass Polzin und Favé die Aufgabe zumindest ein bisschen offensiver als zuletzt Baumgart angehen werden. Beide kennen sich und die Mannschaft bestens. Polzin ist seit Sommer 2020 als Co-Trainer bei den Profis tätig. In der Rückrunde der vergangenen Saison kam Favé dazu. In diesem Sommer hat er den Trainer-Job bei der U21 übernommen, bei den Profis ist er trotzdem weiterhin sehr präsent und in alle Abläufe involviert.

Abschlussprüfungen für beide HSV-Trainer im Dezember

Aktuell ist es wahrscheinlich, dass das Spiel in Karlsruhe für Polzin und Favé nicht der einzige Auftritt als Trainergespann bei den Profis sein, sondern die Übergangslösung auch im Dezember fortgesetzt wird. Dann wartet auf das Duo direkt die nächste Herausforderung. Beide machen seit Anfang des Jahres ihre UEFA-Pro-Lizenz beim DFB. Im Dezember stehen nun die Abschlussprüfungen auf dem Programm.

Das Thema wurde beim HSV bereits besprochen und zusammen mit dem DFB eine Lösung gefunden. Da beide alle Präsenz-Termine für den Fußballlehrer schon absolviert haben, müssen sie nur noch für die letzte Prüfung einmal nach Frankfurt reisen. Die soll bis Mitte Dezember passieren und kann auf einen trainingsfreien Tag gelegt werden. Eine intensive Vorbereitung ist für den letzten Schritt zur UEFA-Pro-Lizenz nicht nötig. Gut für den HSV, denn diese Zeit hätten Polzin und Favé in den nächsten Wochen womöglich auch gar nicht.