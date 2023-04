Torjäger Glatzel weiß über das nächste HSV-Spiel: „Das wird überragend“

Es war Erleichterung pur. Als Robert Glatzel beim 6:1 gegen Hannover den Ball in der 65. Minute zum zwischenzeitlichen 4:1 im Netz versenkte, kannte die Freude keine Grenzen. Ausgelassen jubelte der Torjäger auf dem Platz. In nur einem der vergangenen sechs Spiele zuvor hatte er für den HSV getroffen. Gegen Hannover wurde die persönliche Flaute nun beendet. Neben seinem Tor bereitete Glatzel auch noch zwei weitere Treffer vor.

„Es ist geil und freut mich natürlich sehr. 6:1 zu Hause gewonnen, Tor gemacht – es geht auf jeden Fall deutlich schlechter. Auch wenn es natürlich noch ein, zwei Tore mehr hätten sein können“, sagte Glatzel, der trotz der großen Freude und des deutlichen Erfolgs den Auftritt und Sieg nicht überbewerten wollte. „Es gibt uns ein gutes Gefühl, dass wir merken, es geht. Aber wir sollten jetzt nicht abheben, sondern einfach weiterarbeiten.“

HSV: Robert Glatzel schoss für Kaiserslautern sein erstes Zweitliga-Tor

Mit dem Gastspiel in Kaiserslautern steht am kommenden Samstag direkt das nächste Highlight auf dem Programm. Das gilt ganz besonders für Glatzel, der eine besondere Beziehung zum FCK hat. In der Saison 2016/17 schaffte er in Kaiserslautern den Sprung zu den Profis, erzielte sein erstes Tor in der Zweiten Liga und stellte damit die Weichen für den weiteren Verlauf seiner Karriere.

MOPO

„Das wird ein überragendes Spiel. Da freut man sich jetzt schon drauf, das ist ein Gänsehaut-Moment“, meint Glatzel, der extrem heiß auf die Reise auf den Betzenberg ist. „Samstagabend, es wird wahrscheinlich sehr voll sein. Es ist ein überragendes Stadion, eine überragende Atmosphäre. Ich freue mich riesig.“

Das könnte Sie auch interessieren: Dabei ist er gar kein Stammspieler: Dieser Profi begeistert Trainer und HSV-Kollegen

Glatzel betont, dass er nun natürlich auch mit dem HSV in Kaiserslautern gewinnen wolle. Am fehlenden Selbstvertrauen sollte es nach dem Auftritt gegen Hannover nicht mangeln.