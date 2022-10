Torjäger fällt erstmals aus! HSV ohne Glatzel im Pokal bei RB Leipzig

Sie werden das Unternehmen Pokal-Coup ohne ihren wohl wichtigsten Spieler angehen müssen. Der HSV verzichtet am Dienstag (18 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) bei RB Leipzig auf Robert Glatzel und schont den angeschlagenen Torjäger für die Liga-Partie am Sonntag gegen Magdeburg. Dazu musste mit dem unter einer Erkältung leidenden László Bénes ein weiterer Stammspieler die Reise nach Sachsen sausen lassen.

Der HSV ohne Glatzel – das gab es noch nie, seit der Angreifer im Sommer 2021 von Cardiff City nach Hamburg wechselte. Satte 54 Pflichtspiele bestritten die Hamburger seitdem (Liga, Relegation, Pokal), jedes Mal war Glatzel dabei und kam auf starke 34 Tore. Eine beeindruckende Quote. Auch in dieser Serie ist er mit sieben Treffern in zwölf Ligaspielen bester HSV-Schütze.

DFB-Pokal: HSV ohne Robert Glatzel gegen RB Leipzig

Nun aber gönnt Trainer Tim Walter dem 28-Jährigen die offenbar dringend benötigte Pause.

Glatzel verzichtet auf den Leipzig-Trip. Seit eineinhalb Wochen klagt der Torjäger über Rückenprobleme. Am Montag, kurz vorm Ende des Abschlusstrainings, nahm sich Walter Glatzel zur Seite und besprach das weitere Vorgehen mit ihm unter vier Augen. Nach einer abschließenden Behandlung stand die Entscheidung dann fest: Während die HSV-Kollegen um kurz nach 13.30 Uhr in Richtung Leipzig aufbrachen, düste Glatzel nach Hause. In den kommenden Tagen soll er Kraft für die wichtige Liga-Aufgabe gegen Magdeburg sammeln.

Bénes fehlt dem HSV in Leipzig wegen einer Erkältung

Als Glatzel vom Hof fuhr, stand längst fest, dass auch Bénes nicht an Bord sein würde. Der Mittelfeldmann musste wegen seiner Erkältung bereits auf das Abschlusstraining verzichten.

Wie will Walter die Ausfälle kompensieren? Für Glatzel dürfte Ransford Königsdörffer in die Spitze rücken. Die Bénes-Position im zentralen Mittelfeld könnten Sonny Kittel oder Anssi Suhonen besetzen. Dazu wird hinten Jonas David im Abwehrzentrum ran dürfen (die MOPO berichtete) – wahrscheinlich neben Sebastian Schonlau, der anschließend in der Liga wegen seiner Roten Karte aus dem Stadtderby zwei Mal pausieren muss. Dieses Urteil fällte der DFB gestern.

Beim Weiterkommen winkt dem HSV eine Millionen-Einnahme

Ein deutlich umgekrempelter HSV also im Vergleich zu den vergangenen Auftritten in der Liga. Sollte der Verein den Coup dennoch schaffen, könnte er sich über einen warmen Geldregen freuen. Knapp 630.000 Euro (plus Zuschauereinnahmen) flossen bislang in die HSV-Kasse. Im Achtelfinale würde mit weiteren 836.988 Euro Pokal-Prämie und verkauften Tickets locker eine Million dazukommen.

Leipzig gegen den HSV ohne Nkunku und Werner

Übrigens: Auch RB muss auf seine Torjäger Christopher Nkunku (Hand-OP) und Timo Werner (Infekt) verzichten. Der Unterschied: Die Sachsen bieten stattdessen mit Dänen-Knipser Yussuf Poulsen und dem Portugiesen Andre Silva einfach mal zwei andere Top-Stürmer auf.